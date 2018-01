MOV vydal usmernenia pre Rusov, na dodržiavanie dohliadne aj Barteková

Na snímke slovenská zástupkyňa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lausanne 26. januára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uverejnil v piatok zoznam usmernení pre ruských športovcov, ktorí na blížiacich sa zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu budú štartovať pod neutrálnou vlajkou.uviedol MOV vo vyhlásení.Usmernenia slúžia na objasnenie existujúcich pravidiel MOV a organizačného výboru Pjongčang (POCOG), ktoré sa vzťahujú na všetkých účastníkov ZOH 2018, ale tiež zvýrazňujú špecifické elementy, ktoré súvisia s rozhodnutím MOV o suspendácii OKR.MOV vytvoril špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá bude sledovať dodržiavanie týchto pravidiel v priebehu ZOH. Šéfovať jej budú zastupujúci riaditeľ MOV Pere Miró a športový riaditeľ Kit McConnell, medzi členmi skupiny so skráteným názvom OARIG je aj slovenská strelkyňa Danka Barteková, ktorá je členka Komisie športovcov MOV.Dodržiavanie všetkých existujúcich pravidiel a nariadení MOV a POCOG a týchto usmernení potom vyhodnotí výkonný výbor MOV, ktorý na základe toho môže čiastočne, alebo úplne zrušiť trest pre OKR. Ak niektorý člen ruskej delegácie nedodrží pravidlá, môže prísť o akreditáciu.Pre štátom riadený dopingový podvod na ZOH 2014 v Soči zakázal MOV štart ruských športovcov v Pjongčangu. Vybraní Rusi, ktorí splnili prísne antidopingové podmienky, budú bojovať o olympijské medaily pod názvom Olympijskí športovci Ruska. Dokopy ich bude 169. V prípade ich víťazstva vyvesia olympijskú vlajku a zahrajú olympijskú hymnu.V usmerneniach sa napríklad píše, že ruskí športovci môžu mať vyvesenú národnú vlajku iba vo svojich izbách, no tak, aby nebola vidieť na verejnosti. Na športoviskách si nemôžu vziať ruskú vlajku, emblém, či iný symbol od fanúšikov a ani spievať hymnu a zakázané sú akékoľvek "alternatívne" víťazné obrady ruských športovcov, trénerov a členov realizačných tímov. Zároveň sa nebudú predávať žiadne suveníry s ruskými symbolmi spojené so zimnými hrami v Pjongčangu.