MOV vyzval organizátorov OH 2020, aby zredukovali výdavky

Tokio 28. júna (TASR) - Členovia Koordinačnej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) počas trojdňovej návštevy Japonska opätovne vyzvali organizátorov OH 2020, aby zredukovali výdavky spojené s tokijskými hrami.Od roku 2013, keď kandidatúra japonskej metropoly získala právo organizácie OH 2020, sa náklady zdvihli dvojnásobne až na súčasných 12,5 miliardy dolárov. Podľa viceprezidenta MOV Johna Coatesa je dôležité zastaviť nekontrolovateľný rast nákladov najmä preto, že MOV v jeho dôsledku prichádza o kandidátov na organizáciu OH a ZOH.