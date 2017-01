MPSVR chce zmierniť nedostatok pracovnej sily viacerými opatreniami

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. januára (TASR) – Na úradoch práce je stále evidovaný vysoký počet nezamestnaných. Do veľkej miery sú medzi nimi absolventi stredných odborných ako aj vysokých škôl. Firmy však hlásia nedostatok pracovných síl. Ministerstvo práce chce situáciu zlepšiť viacerými opatreniami. Šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD) však pripustil, že ak bude potrebné, pracovné miesta môžu zapĺňať aj cudzinci. Avšak nie plošne.Podľa Richtera bol minulý rok charakteristický tým, že bol zvýšený dopyt zamestnávateľov po novej pracovnej sile.vyčíslil Richter pri prezentovaní posledných štatistík nezamestnanosti.Vyriešiť nedostatok pracovných síl by podľa neho mohla novela zákona o službách zamestnanosti, od ktorej si rezort práce sľubuje najmä zvýšenie motivácie pracovať.pripomenul Richter. Exekúcia trápi približne 40.000 evidovaných nezamestnaných. Prijatím zákona sa im podľa Richtera naskytnú lepšie podmienky zamestnať sa.Ďalej uviedol, že ľudí by malo motivovať aj zvyšovanie minimálnej mzdy, ako aj zavedenie súbehu poberania pomoci v hmotnej núdzi a mzdy, ktoré sa podľa Richtera osvedčilo.zhodnotil Richter.Novou úlohou pre vládu bude zabezpečenie nových nájomných bytov.avizoval Richter.Za dôležitý považuje aj príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.skonštatoval minister práce.Zároveň ale pripustil, že na úradoch práce je stále evidovaný veľký počet ľudí.doplnil Richter.V prípade potreby by pracovné miesta mohli zaplniť aj cudzinci.upozornil Richter s tým, že vláda nemá záujem, aby prišla lacná pracovná sila, ktorá by zabrzdila rast miezd, keďže na úradoch práce sú vzdelaní ľudia.V decembri 2015 na Slovensku pracovalo 25.537 cudzincov, z toho 19.428 z krajín EÚ, 3076 z tretích krajín s informačnou kartou a 3033 na základe povolenia. Vlani v decembri celkovo pôsobilo na slovenskom trhu práce 35.090 cudzincov. Z únie prišlo 24.054, z tretích krajín 7351 s tzv. informačnou kartou a na základe povolenia pracovalo 3685 ľudí.