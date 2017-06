MPSVR:Novela o sociálnych službách zlepšuje ich dostupnosť pre každého

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) – Zámerom novely zákona o sociálnych službách bolo vytvoriť podmienky na zlepšenie dostupnosti a udržateľnosti poskytovania týchto služieb pre všetkých odkázaných klientov. Rezort práce tak reagoval na kritiku opozičného hnutia OĽaNO-NOVA s tým, že tento zámer novela napĺňa aj napriek účelovému politickému bagatelizovaniu jej významu.Hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michal Stuška pre TASR uviedol, že na príprave novely, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní, sa podieľala pracovná skupina zložená zo všetkých zainteresovaných subjektov.V rámci navrhovanej právnej úpravy nie je podľa neho ustanovenátak, ako to navrhujú opozičné poslankyne Soňa Gaborčáková a Erika Jurinová. Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je koncipovaný ako príspevok na spolufinancovanie konkrétnej služby jej poskytovateľovi.vysvetlil Stuška.Na transformáciu systému na základe takzvaného českého variantu podľa neho nie je dostatok času a zároveň by to mohlo negatívne ovplyvniť dostupnosť sociálnych služieb.Finančný príspevok je v návrhu koncipovaný na rovnakom právnom základe pre verejných aj neverejných poskytovateľov.priblížil Stuška.Ministerstvo práce tiež podľa neho aktuálne rieši s rezortom zdravotníctva tému zvýšenia preplácania ošetrovateľských úkonov. Zmeny majú byť zapracované po ukončení rokovaní.zdôraznil hovorca.Rezort vyčíslil, že novela má mať aj významný vplyv na štátny rozpočet – viac ako 64 miliónov eur pre rok 2018, vyše 102 miliónov eur v roku 2019 a takmer 133 miliónov eur v roku 2020. Stuška tým popiera tvrdenie hnutia, že ide len oPoslankyne za OĽaNO-NOVA dnes vyhlásili, že na Slovensku hrozí kolaps starostlivosti o starých a chorých a ministerstvo práce v novele zákona o sociálnych službách problémy vôbec nerieši.