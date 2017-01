Mráz a Selujanov sa stali posilami Michaloviec, Výkonský skončil

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 24. januára (TASR) - Prvoligový klub HK Dukla Michalovce hlási zmeny v kádri A-mužstva. Súčasťou tímu už nie je útočník Alex Výhonský, naopak novými tvárami sú ruský obranca Vjačeslav Selujanov a útočník Richard Mráz. Michalovský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Richard Mráz začal aktuálnu sezónu v druhej najvyššej českej súťaži. V drese HC Most odohral 5 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. Jeho ďalšie hokejové kroky smerovali do tipsportligového MHC Martin, ale ani v Turci sa mu bodovo príliš nedarilo. V 14-tich stretnutiach získal iba dva kanadské body za dva góly.uviedol k novým akvizíciám prezident michalovského klubu Alexander Černega. Konkurenciu v zadných radoch Michaloviec by mal zvýšiť 30-ročný ruský obranca Vjačeslav Selujanov.poznamenal Černega pre klubovú stránku.V michalovskej Dukle už naopak nepočítajú s útočníkom Alexom Výhonským, ktorý odchádza z osobných dôvodov. Výhonský prišiel do michalovskej Dukly v priebehu aktuálnej sezóny z tipsportligového HK Poprad. V 12-tich zápasoch za Duklu strelil tri góly a na dva prihral.