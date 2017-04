MRÁZ ÚRADUJE: Na severe SR teploty môžu v noci klesnúť do -14 stupňov

Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovensko čaká mrazivá noc. Teploty môžu na severe klesnúť až na -14 stupňov Celzia. Vyplýva to z výstrahy pred prízemnými mrazmi, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výstraha prvého - najnižšieho stupňa platí pre celé územie krajiny. V severnej polovici stredného Slovenska meteorológovia očakávajú, že počas noci teplota vo výške 5 centimetrov nad zemou poklesne na -8 až -14 stupňov C.Na juhu stredného Slovenska dosiahne prízemný mráz hodnoty -6 až -12 stupňov Celzia. Inde budú prízemné mrazy miernejšie. Na západnom Slovenku od -1 až do -7 stupňov C, na východe krajiny od -1 až do -12 stupňov C.Mrazivá bude aj noc z piatka na sobotu (22.4.), a to na strednom a východnom Slovensku. SHMÚ predpovedá prízemné mrazy od -1 do -5 stupňov C.