Mráz v Európe ohrozuje aj migrantov, na Jadrane a na Dunaji je ľad

Belehrad 8. januára (TASR) - V dôsledku mrazu sa na Jadranskom mori a Dunaji objavil ľad a mnohé menšie rieky, jazerá a rybníky zamrzli.Čiernohorský prístav Bar v južnej časti Jadranského mora v sobotu pre nepriaznivé počasie uzavreli a v susednom Chorvátsku prerušili na niekoľko dní námornú dopravu.Niekoľko tisíc migrantov v Srbsku súhlasilo s umiestnením v azylových centrách krajiny, ale stovky túto ponuku odmietli a hľadajú možnosti, ako pokračovať v ceste do západnej Európy.V opustenom colnom sklade pri autobusovej stanici v Belehrade zostalo napriek mrazu niekoľko stoviek migrantov prevažne z Afganistanu a Pakistanu, ktorým humanitárni pracovníci porozdávali vyhrievače, pokrývky, teplé oblečenie a jedlo v snahe udržať ich v teple.povedal vedúci misie Lekárov bez hraníc (MSD) v Srbsku Stephane Moissaing.V niekoľkých okresoch na juhu a juhozápade Srbska vyhlásili núdzový stav. Prístup do desiatok dedín na náhornej planine Pešter znemožnil sneh, asi 100 ľudí museli záchranári evakuovať. Úrady uviedli, že zamrzlo 70 kilometrov vodovodného potrubia.V susednom Bulharsku podľa polície zomreli v horách pri hraniciach s Tureckom dvaja muži z Iraku a jedna Somálčanka na podchladenie, keď sa pokúšali pokračovať v ceste do Európy.Početné dediny na severe Bulharska zostali v dôsledku mrazu bez dodávok elektriny aj vody. Výpadky elektriny hlásili viaceré oblasti Bulharska.Poľadovica na cestách v severnom a západnom Nemecku spôsobila nesčítane dopravných nehôd, pri ktorých sa zranilo množstvo ľudí. Požiarnici v Hamburgu dnes uviedli, že počas tohto víkendu zasahovali u 415 dopravných nehôd zavinených počasím. Neďaleko Hannoveru zomrel pri dopravnej nehode vodič auta, ktoré po šmyku narazilo do stromu. Úrady vyzvali ľudí, aby nevychádzali, ak nemusia.