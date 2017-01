Mrazivé počasie sa presunie, snežiť môže v Aténach i v Istanbule

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Offenbach/Belehrad 5. januára (TASR) - Tlaková níž, ktorá v týchto dňoch priniesla intenzívne zrážky, prudký nárazový vietor a nízke teploty nielen do Nemecka, ale aj susedných štátov, sa podľa predpovede meteorológov presunie už čoskoro na Balkán.Ako dnes v Offenbachu uviedol hovorca Nemeckej meteorologickej služby Uwe Kirsche, na Balkáne treba rátať so snehovými búrkami. Do polovice budúceho týždňa budú rozmary počasia citeľné vo východnom Stredomorí a predovšetkým na pobreží Jadranského mora. Môže to byť jeden z najväčších zimných orkánov ostatných rokov, dodal Kirsche.Podľa neho možno teploty pod bodom mrazu očakávať nielen v juhotalianskom Neapole, ale aj v Aténach či Istanbule. V chorvátskom Dubrovníku môže v noci klesnúť ortuť teplomerov až na mínus osem stupňov Celzia.So snežením sa ráta tak v oblasti Bosporu, ako aj na aténskej Akropole. V Istanbule by mohlo napadnúť do 20 cm snehu, v Aténach by snehová pokrývka mala byť tenká.Mimoriadne nízke teploty sa očakávajú vo vnútrozemí Čiernej Hory a Srbska. V horských oblastiach by sa mohol vyskytnúť mráz až -25 stupňov Celzia, avšak aj bežné nočné teploty by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 15 do 20 stupňov pod nulou.Zo Srbska hlásia v tejto súvislosti nemalé problémy s migrantmi, ktorí sa stále zdržiavajú na voľných verejných priestranstvách alebo v parkoch. Tamojšie úrady ich už opakovane varovali pred blížiacim sa mrazivým počasím a vyzvali zatiaľ iba s malým úspechom, aby využili viaceré záchytné centrá s celkovou kapacitou 6000 miest.