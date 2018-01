Mrazy v USA lámu rekordy. Meteorológovia varujú pred omrzlinami

Muž sa fotografuje pred zamrznutým vodopádom v Patersonskom národnom parku počas mimoriadne chladného počasia 2. januára 2018. Chladné počasie zasiahlo veľké územie USA. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. januára (TASR) - V meste Chicago v americkom štáte Illinois zaznamenali najchladnejší Nový rok od začiatku vedenia záznamov, keď teplota dosiahla len mínus 17 stupňov Celzia. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na americkú Národnú meteorologickú službu (NWS).Mimoriadne chladné počasie pretrvávalo v oblasti Chicaga aj v utorok, keď sa v priebehu dňa pocitová teplota pohybovala od mínus 20 do mínus 37 stupňov Celzia.Meteorológovia varujú pred omrzlinami a podchladením, pričom obyvateľom oblasti postihnutej chladným počasím odporúčajú teplo sa obliekať do viacerých vrstiev odevov a nezabúdať na čiapky a rukavice.Veľmi chladné počasie zavládlo aj v susednom štáte Iowa, kde v jednej zo štvrtí mesta Evansdale zamrzol v pondelok vodojem a jej obyvatelia zastali nejaký čas bez dodávok pitnej vody. Ortuť teplomeru tam klesla hlboko pod bod mrazu a dosiahla mínus 29 stupňov Celzia.Starosta Evansdale Doug Faas uviedol, že dodávky vody sa podarilo obnoviť len vďaka tomu, že voda sa čerpá zo zásobníkov priamo do vodovodnej siete a nie cez vodojem, ktorý pravdepodobne upchal ľad.Podobne nízke teploty zavládli aj v štáte Indiana, keď na letisku v meste Lafayette namerali mínus 16 stupňov Celzia a podobné mrazy sa očakávajú aj v nadchádzajúcich dňoch.Varovanie pred mimoriadne nízkymi teplotami vydala Národná meteorologická služba pre rozsiahlu oblasť od južného Texasu po Kanadu a od štátu Montana po Nové Anglicko.Mráz zasiahol aj juh Spojených štátov, keď ortuť teplomera klesla v meste Atlanta v štáte Georgia na mínus desať stupňov Celzia a v meste New Orleans v štáte Louisiana na mínus tri stupne Celzia.