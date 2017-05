MS 2017: Česi sa s Nórmi natrápili, o triumfe rozhodli až v predĺžení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Česko - Nórsko 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Gól: 62. Kovář (Pastrňák, Jeřábek). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Stricker (Švaj.) - Oliver (USA), Otmachov (Rus.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6381 divákov.



ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Kempný, Rutta, Kiundrátek - Kovář, Pastrňák, Zohorna - Voráček Plekanec, Červenka - Birner, Hanzl, Řepík - Hyka, Horák, Vrána

Nórsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Bonsaksen, Johannesen, Sörvik - M. Olimb, Thoresen, K. Olimb - Röymark, Bastiansen, Rosseli Olsen - Reichenberg, Forsberg, Martinsen - Trettenes, Roest, Olden - Karterud

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 11. mája (TASR) - V prvom štvrtkovom zápase parížskej B-skupiny MS vyhralo Česko nad Nórskom 1:0 po predĺžení. Favorit nepodal iskrivý výkon, ale okrem problémov s defenzívou súpera sa trápil aj s vlastnou koncovkou a bránku Nórov až v nadstavbe odklial so šťastím Jan Kovář.Česi sa už v sobotu o 16.15 stretnú so Slovincami, Ďalším súperom Nórska bude v pondelok o 12.15 Fínsko.Český tím nasadil na prvú formáciu Nórov špeciálnu formáciu a zrejme preto sa tie ostatné nedokázali dve tretiny dostať do tempa. Favorit mal síce najmä v prvej časti jasnú prevahu, ale v niekoľkých šanciach chýbala hráčom rozvaha a nezabrali ani v sérii presiloviek. Nóri na bránku vyslali prvú strelu až v 15. minúte, ale druhé dejstvo im vyšlo podľa predstáv. Ich tesná obrana na súpera fungovala, často sa im darilo zdržiavať pri mantineloch a dokonca hrali dvakrát aj v početnej výhode. Aj tak však mohli Česi viesť, lenže Pastrňák mal veľmi zlý strelecký deň a Haugen zázračne eliminoval elitnú spoluprácu Plekanca s Voráčkom. Preskupenie a zredukovanie formácii dostalo české mužstvo do dynamických štruktúr a v treťom dejstve si postupne vypracovalo drvivú prevahu. Zakončenie, a to obojstranné, bolo však výraznou slabinou zápasu a najmä Haugen predviedol parádny brankársky výkon. Na druhej strane v 55. minúte Francouz ratoval v čistej príležitosti Oldena. V predĺžení sa presadil Kovář po tom, ako so šťastím prekonal ležiaceho Haugena.