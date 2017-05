MS 2017: Fíni zdolali Slovincov o tri góly, no výkonom nepresvedčili

Na snímke hore slovinský brankár Gasper Kroselj, dole fínsky hráč Juuso Hietanen v zápase B-skupiny hokejových MS Fínsko - Slovinsko v Paríži 10. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

B-skupina (Paríž):



Fínsko - Slovinsko 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Góly: 25. Savinainen (Honka, Sallinen), 26. Rantanen (Savinainen, Aho), 50. Aho (Rantanen, Osala), 51. Hännikäinen (J. Lajunen), 60. Sallinen (Pyörälä) - 15. Kuralt (Pem), 46. Tičar (Sabolič). Rozhodcovia: Ohlund (Švéd.), Stricker (Švaj.) – Kaderli (Švaj.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3436 divákov.



Fínsko: Sateri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Filppula, Aho - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Pihlström, Sallinen, Savinainen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala

Slovinsko: Krošelj - Kovačevič, Pretnar, Robar, Gregorc, Kranjc, Vidmar, Podlipnik, Repe - Sabolič, Tičar, Jeglič - Urbas, Verlič, Muršak - Rodman, Goličič, Ograjenšek - Pem, Mušič, Kuralt

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. mája (TASR) - Fínski hokejisti zvíťazili vo svojom štvrtom zápase v parížskej B-skupine MS nad Slovinskom 5:2. "Suomi" rozhodli tromi gólmi v tretej tretine a poskočili na tretie miesto tabuľky, keď majú sedem bodov, Slovinsko je s jedným na 7. priečke.Fíni majú nasledujúce dva dni voľno, najbližší zápas ich čaká v sobotu o 12.15 h proti Nórsku. Slovinci sa stretnú v piatok o 16.15 h s Českom.V úvode stretnutia boli aktívnejší favoriti z Fínska, ktorí si vypracovali niekoľko šancí. Výbornú mal v 3. minúte Pihlström, ale Krošelj si s jeho pokusom poradil. Na druhej strane pohrozil strelou spoza obrancu Kranjc. Fínsky tlak gól nepriniesol, ten padol naopak v 15. minúte na druhej strane. Slovincom vyšiel protiútok a spomedzi kruhov rozvlnil sieť Kuralt - 1:0. "Soumi" mohli hneď na to vyrovnať, no trafili len žŕdku. Fíni odštartovali druhú tretinu presilovkou, veľa toho počas nej nepredviedli, ale v 25. minúte sa im podarilo vyrovnať. Strelou z pravého kruhu sa presadil Savinainen - 1:1. V 26. minúte už viedli favoriti. Po presilovkovej akcii Aha a Savinainena trafil do odkrytej bránky Rantanen - 2:1. Slovinci dokázali ešte raz odpovedať v 46. minúte. Sateri vyrazil Saboličovu strelu len pred seba a Tičar upravil na 2:2. Fíni ale ďalšie prekvapenie nepovolili a gólmi Aha a Hännikäinena v rozpätí minúty a štyroch sekúnd sa dostali do vedenia 4:2. Slovinci tri minúty pred koncom odvolali brankára, ale duel už nezdramatizovali. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Sallinen - 5:2.