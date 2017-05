MS 2017: Greiss sa ospravedlnil za ,like´ na Instagrame: Bola to chyba

Nemecký brankár Thomas Greiss. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 15. mája (TASR) - Nemecký hokejový brankár Thomas Greiss sa ospravedlnil za svoj "like" na sociálnej sieti Instagram, ktorým vzbudil rozruch počas MS. Greissovi sa okrem iných páčil príspevok, v ktorom bola nedávna americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová prirovnávaná k Adolfovi Hitlerovi. Na obrázku bol vedľa fotografie nacistického vodcu uvedený popis "Nikdy nezatknutý, nikdy neodsúdený, rovnako nevinný ako Hillary".Greissov "like" odsúdil jeho klub NHL New York Islanders, ohradil sa voči nemu aj šéf Nemeckého olympijského výboru Alfons Hörmann. Naopak, Nemecký hokejový zväz (DEB) sa postavil za reprezentačného brankára.uviedol na jeho obranu viceprezident DEB Marc Hindelang. Kritika na Greissa sa však stupňovala, Hörmann dokonca navrhol, aby brankár prišiel o účasť na ZOH 2018. Greiss sa však v Pjongčangu aj tak zrejme nepredstaví, keďže vedenie zámorskej súťaže je rozhodnuté nepustiť svojich hráčov na olympijský turnaj.Tridsaťjedenročný brankár napokon svoj čin oľutoval.citoval Newsday jeho stanovisko. Greiss nedochytal pre zranenie stredajší víťazný zápas v kolínskej A-skupine MS so Slovenskom (3:2 sn), po úvodnom góle Tomáša Matoušeka ho medzi žŕdkami nahradil Danny aus den Birken. Zranenie by ho mohlo vyradiť až do konca šampionátu.