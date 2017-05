MS 2017: Kanada a Rusi sa sťahujú, nemôžu sa stretnúť vo finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvrťfinále, štvrtok 18. mája:



Kolín:

16.15 USA - Fínsko

20.15 Kanada - Nemecko



Paríž:

16.15 Rusko - Česko

20.15 Švajčiarsko - Švédsko



Semifinále, sobota 20. mája:



Kolín:

16.15 a 20.15

USA/Fínsko - Švajčiarsko/Švédsko

Kanada/Nemecko - Rusko/Česko



o 3. miesto, nedeľa 21. mája:

Kolín, 16.15



finále, 21. mája:

Kolín, 20.45

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 17. mája (TASR) - Vo štvrťfinále 81. hokejových MS sa tím USA ako víťaz kolínskej A-skupiny stretne s Fínskom a druhý duel v hlavnom nemeckom dejisku by mali zohrať Kanada s Nemeckom. Javorový list ako víťaz parížskej vetvy má podľa pravidiel nárok zostať na prvý vyraďovací zápas v rovnakom dejisku, ale priorita organizujúcej krajiny vytvára výnimku.Opačným smerom sa tak musia na štvrťfinále do Paríža sťahovať Rusi, hoci ako druhý tím z Kolína by za iných okolností mali právo stretnúť sa s Čechmi vo svojom pôsobisku. V druhom štvrťfinále v hlavnom meste Francúzska sa stretnú Švajčiari so Švédmi. Vo finále sa nemôžu stretnúť dvaja odvekí rivali Kanada a Rusko, v prípade ich štvrtkového postupu by na seba narazili v sobotňajšom semifinále.Program s časmi podliehal schváleniu, resp. úprave direktoriátom turnaja, ktorý zasadal v utorok neskoro večer okamžite po ukončení bojov základnej fázy šampionátu. Ten potvrdil tieto údaje: