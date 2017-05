MS 2017: Nezdolaní Rusi o potvrdenie 1.priečky, Slováci chcú prekvapiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Predpokladaná zostava SR:



J. Hudáček - Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Čajkovský, Sersen, Šedivý, Trška - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, L. Hudáček, Dravecký - Matoušek, Zigo, Šťastný

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 12. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska a Ruska sú pred sobotňajším vzájomným zápasom na MS v odlišnej pozícii. Rusi zatiaľ neokúsili trpkosť prehry a turnajom prechádzajú suverénne. Slováci túžia po cenných bodoch, ktoré by im posilnili štvrťfinálové nádeje a zrejme definitívne zabezpečili zotrvanie v A-kategórii.Slovenský tím nemôže na zápas s Ruskom počítať s útočníkom Dávidom Skokanom, pre ktorého sa už turnaj pre zranenie ruky skončil. Zdravý je už ďalší útočník Jakub Suja, no zostavu tréneri zverejnia až v deň zápasu. Ruský tím nemôže počítať so Sergejom Mozjakinom, ktorý sa zranil ešte v zápase proti Nemecku (6:3). V deň zápasu by do dejiska šampionátu mala doraziť dvojica z Washingtonu Capitals - Jevgenij Kuznecov a Dmitrij Orlov. Ich štart už v zápase proti Slovensku je však otázny.Slováci vstúpia do stretnutia s Ruskom v sobotu od 16.15 po tom, čo mali dva voľné dni. Na konte zatiaľ majú iba 4 body, ktoré získali za výhru nad Talianskom 3:2 po predĺžení a prehry s Dánskom a Nemeckom po nájazdoch.uviedol brankár Július Hudáček.Postavenie Slovákov v tabuľke ešte úplne nezatvára štvrťfinálové možnosti, zároveň však nemajú ešte ani istotu záchrany v A-kategórii. Aktuálne majú zverenci Zdena Cígera sériu troch prehier, ktorú by veľmi radi ukončili proti Rusom. Tí sú zatiaľ jediným nezdolaným súperom kolínskej vetvy MS. Po tesnom víťazstve v otváracom zápase so Švédskom (2:1) sa rozstrieľali, keď Talianom strelili 10 gólov, domácim Nemcom 6 a Dánov zdolali 3:0. Ich ofenzívna sila vzbudzuje rešpekt, hviezdi najmä trojica Vadim Šipačov, Nikita Kučerov a Artemij Panarin, ktorý s 10 kanadskými bodmi (3+7) vedie produktivitu turnaja. Rusi sú rozbehnutí a cítia veľké sebavedomie.uviedol Kučerov pre oficiálnu stránku MS.Mužstvá sa doteraz stretli v 34 zápasoch. Z nich sa 10 skončilo víťazstvom slovenského tímu, päťkrát bol výsledok nerozhodný a 19 víťazstiev dosiahli Rusi, pre ktorých lepšie vyznieva aj celkové skóre - 87:105. Zatiaľ posledný vzájomný zápas na šampionáte tímy odohrali na MS 2015 v Ostrave. Slováci vtedy viedli 1:0, napokon sa však za stavu 2:2 predlžovalo a o víťazstve Rusov rozhodol v 63. minúte Panarin.