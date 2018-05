MS 2018: Ramsay chválil mladíkov i Nagya, turnaj hodnotil pozitívne

Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay, archívna snímka Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa ani piaty rok za sebou neprebojovali do štvrťfinále na majstrovstvách sveta, i keď získali najviac bodov za posledné roky. Na poslednú účasť medzi najlepšou osmičkou v Helsinkách 2013 im stačilo desať, tento raz získali ešte o jeden bod viac, no do vyraďovačky ich to neposunulo. Nenaplnili tak túžbu mnohých fanúšikov, no sami si pred turnajom žiadne konkrétne méty nedávali. Ako pre TASR pred turnajom povedal hlavný tréner Craig Ramsay, hlavne chceli odohrať naplno všetky zápasy.Ani to sa však v Kodani úplne nepodarilo. Slováci mali množstvo svetlých momentov, no takmer v každom stretnutí prišli aj výpadky, ktoré ich stáli drahocenné body.povedal po záverečnej výhre nad Bieloruskom Ramsay.Hlavného kormidelníka mrzela úvodná prehra s Českom 2:3 po predĺžení. Slováci proti favoritovi siahali na tri body, ale chybou deväť sekúnd pred koncom o ne prišli a nakoniec mali len jeden. Pokazený záver sa hneď na druhý deň podpísal aj pod ich výkon so Švajčiarskom, ktorému podľahli 0:2. Po úvodnom víkende tak mali na konte len jediný bod.povedal.K negatívam zaradil aj streleckú produktivitu, tá sa prejavila najmä pri presilovkách. Slováci v nich skórovali len v úvodnom a záverečnom stretnutí, keď využili zhodne po dve. V ostatných zápasoch ich hrali kŕčovito a príliš komplikovane.Ramsay však celkovo zhodnotil turnaj pozitívne.uviedol.Ako už počas prípravy a na majstrovstvách, aj po nich vyzdvihol výkon popradskej lajny. Trio Dávid Bondra, Dávid Buc a Patrik Svitana prišli do tímu v podstate, ale svojou hrou si vybojovali miesto na šampionáte a dokonca sa posunuli z pozície štvrtej, takzvanej, na formáciu, ktorá dokázala rozhodovať zápasy.pochvaľoval si tréner.K výrazným pozitívam zaradil aj Ladislava Nagya. Najstarší hráč tímu jednoznačne ovládol tabuľku produktivity mužstva, keď v siedmich dueloch nazbieral 10 bodov (1+9) a patril k najväčším lídrom na ľade. "Je to skutočne úžasné, že sem prišiel a hral tak dobre. Keď sa nad tým zamyslíte, počas klubovej sezóny a aj po nej hral množstvo zápasov a ja som ho tu využíval veľmi často. Hral v presilovkách i oslabeniach, dnes dokonca prvého centra. Je to chalan, ktorý musel robiť na ľade všetko a bolo úžasné ho sledovať. Som veľmi rád, že som ho mohol trénovať."V slovenskom výbere sa objavilo až deväť hráčov z domácej extraligy a podľa Ramsayho si zastali svoje miesto na šampionáte. Hlavný tréner verí, že vďaka nim sa môže zlepšiť kvalita súťaže a v budúcnosti môže produkovať ešte viac hokejistov pre potreby reprezentácie.uviedol.Svoju prvú sezónu v pozícii slovenského trénera zhodnotil pozitívne a verí, že v ďalších rokoch prinesie spoločná spolupráca lepšie výsledky.dodal Ramsay.