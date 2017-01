MS 2026 s možnými zmenami, Infantino: Z expanzie budú ťažiť všetci

Gianni Infantino. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 9. januára (TASR) - V utorok je na programe v Zürichu 37. kongres Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), kde si 211 krajín zvolí model finálového turnaja majstrovstiev sveta 2026.Najmedializovanejším je návrh prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Ten predstavil v decembri možnosť rozšírenia MS na 48 reprezentácií, ktoré by hrali v šestnástich základných skupinách po troch. Podľa návrhu by do šestnásťfinále nasledujúceho po základnej fáze postúpili prvé dve mužstvá z každej skupiny.citoval idnes.cz Infantina.V hre je zachovanie aj súčasného formátu s 32 tímami, ten má podporu u krajín ako Anglicko alebo Nemecko.uviedol pre BBC šéf exekutívy Anglickej futbalovej asociácie (FA) Martin Glenn.Rozšírenie počtu účastníkov MS podporujú hlavne menšie krajiny, ktoré sympatizujú s Infantinom. Okrem toho existuje aj možnosť menšieho rozšírenia na 40 tímov. Ak by kongres odsúhlasil zmenu modelu MS, išlo by o prvú reformu formátu od roku 1998, kedy sa vo Francúzsku prvýkrát predstavilo 32 reprezentácií.