MS: Austrália odohrá odvetu play off so Sýriou v Sydney

Sydney 7. septembra (TASR) - Austrálski futbaloví reprezentanti odohrajú odvetu play off o postup do interkontinentálnej baráže MS 2018 proti Sýrii (10. októbra) na Olympijskom štadióne v Sydney. Úvodný duel sa uskutoční 5. októbra zrejme v Malajzii, kde vojnou zmietaná Sýria absolvovala domáce zápasy ázijskej časti kvalifikácie.Víťaz dvojzápasu bude v novembri bojovať o miestenku na svetový šampionát v Rusku so štvrtým tímom zóny CONCACAF združujúcej krajiny Severskej Ameriky a Karibskej oblasti. Informovala o tom agentúra AP.