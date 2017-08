MS: Bolt skončil kariéru v šprinte bolestivým zranením

Zranený Usain Bolt leží na dráhe štadióna. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

muži



4x100 m: 1. Veľká Británia (Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot, Nethaneel Mitchell-Blake) 37,47, 2. USA (Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon, Christian Coleman) 37,52, 3. Japonsko (Šuhei Tada, Šota Ilzuka, Jošihide Kirju, Kendži Fudžimicu) 38,04, 4. Čína 38,34, 5. Francúzsko 38,48, 6. Kanada 38,59, 7. Turecko 38,73, Jamajka nedobehla





Londýn 13. augusta (TASR) - Jamajčan Usain Bolt sa v sobotu definitívne rozlúčil s fantastickou kariérou na MS v Londýne vo finále štafiet na 4x100 m takým spôsobom, ktorý si nikto ani vo sne nepredstavoval. Na záverečnom úseku vzdal zranený svoje úsilie a 15. medailu na MS do svojej bilancie (11-2-1) nepridal. Popri smútku nad nešťastným lúčením krívajúceho Bolta s bolesťou v ľavom zadnom stehennom svale kontrastovala radosť na Olympijskom štadióne nad víťazstvom domácich Britov vo svetovom výkone roka 37,47, druhé finišovali USA v sezónnom maxime 37,52 a tretí Japonci 38,04.V šprintérskych štafetách povedal zbohom hviezdnej kariére Jamajčan Usain Bolt nešťastným spôsobom. V Londýne mu individuálna stovka dopriala len bronz, no v pozícii obrovských favoritov spolu s USA mal v jamajskej štvorici dosť blízko k vytúženému zlatu, ktorým by opuncoval gloriolu najlepšieho atléta všetkých čias. Už tradične sa očakával jamajsko-americký súboj. Bolt finišoval za zlatom na OH v Londýne i Riu a šprintéri USA na medailových stupňoch nefigurovali. Na MS sa Jamajčania so zlatými medailami ešte výraznejšie presadili, v Berlíne''09 sa Bolt staral o tretí úsek, no v Dägu, Moskve a Pekingu už nezadržiteľne finišoval za titulom. Američania museli veľmi zablúdiť do histórie, aby si pripomenuli predchádzajúce zlato v Osake'07, pred Jamajkou s Boltom na druhom úseku.Bolt v záverečnom úseku prevzal kolík na treťom mieste a po 30 metroch už ďalej nemohol. Naplno vynikli Briti, keď rozburácali vypredaný štadión historickým zlatom na MS v šprintérskych štafetách.