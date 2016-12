MS do 20 rokov: Favoritom Kanada, Slováci zrejme o všetko s Lotyšmi

Na snímke Ernest Bokroš. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Prehľad zápasov SR v B-skupine na MS 20 v Toronte (časy sú v SEČ):



streda 28. decembra

02.00 Kanada - SR



štvrtok 29. decembra

01.30 SR - USA



sobota 31. decembra

01.30 SR - Lotyšsko



nedeľa 1. januára

02.00 Rusko - SR



zápasy o udržanie:

1. zápas - 2. januára o 17.00

2. zápas - 3. januára o 23.30

prípadný 3. zápas - 5. januára o 17.00



štvrťfinále:

2. januára - 19.00/21.30/23.30

3. januára - 02.00



semifinále:

4. januára - 21.00

5. januára - 01.30



o 3. miesto:

5. januára - 21.30



finále:

6. januára - 02.00

Toronto 22. decembra (TASR) - Na druhý sviatok vianočný odštartujú v Kanade juniorské majstrovstvá sveta aj so slovenskou hokejovou reprezentáciou, o ktorej osude rozhodne s veľkou pravdepodobnosťou jediný zápas. Keďže v B-skupine narazí na elitné výbery Kanady, USA i Ruska, kľúčový duel "o všetko" odohrá v noci na 31. decembra s Lotyšmi. Tréner Ernest Bokroš si náročnosť situácie uvedomuje, aj preto sleduje pobaltského súpera už od leta.Šampionát na prelome rokov 2016 a 2017 hostia kanadské mestá Montreal s Torontom. Otvorí ho duel s nádychom severského derby medzi Dánskom a Švédskom, v "áčku" sa po nich predstavia Fíni a Česi. Torontskú B-skupinu čakajú 26. decembra východoamerického času rovnako dva zápasy - nováčik z Lotyšska sa predstaví proti USA a Rusi vyzvú v prestížnom súboji domácu Kanadu. Slováci sa na scéne predstavia až na druhý deň šampionátu, v noci na 28. decembra ich preverí Kanada. O necelých 24 hodín neskôr narazia na ďalšieho zámorského favorita - USA, nasleduje spomínaný kľúčový duel s Lotyšskom a na záver zakončenie skupinového vystupovania s Rusmi.Topfavoritom celého turnaja je domáca Kanada, ktorá minulý rok prekvapivo skončila už vo štvrťfinále. Stopku na ceste za majstrovským titulom jej vystavili Fíni, keď triumfovali 6:5 a cez Švédov s Rusmi napokon dokráčali až k zlatým medailám. Kanaďania tento rok uzavreli súpisku 15. decembra a zaradili na ňu len päť mien, ktoré sa predstavili aj na uplynulých juniorských MS - Mathewa Barzala, Thomasa Chabota, Juliena Gauthiera, Mitchella Stephensa a Dylana Stromea. Nomináciu vytvorili hráči zo zámorských juniorských súťaží - WHL, QMJHL či OHL.povedal na oficiálnom webe podujatia tréner kanadského tímu Dominique Ducharme. Obrovskú silu deklarovali hráči z "kolísky hokeja" už v prípravnom období, keď vyprevadili fínskych aj českých rovesníkov z ľadu po výsledkovo zhodných debakloch 5:0.Celkové hodnotenie výsledku slovenskej "dvadsiatky" bude aj na tohtosezónnom podujatí závisieť od postupu do štvrťfinále. S účasťou vo vyraďovacej fáze by splnila základný cieľ a vyhla by sa baráži o účasť v elitnej kategórii. V Toronte sa však zišla "skupina smrti" - duo zámorských favoritov dopĺňa nevyspytateľné Rusko, Slovensko a Lotyšsko. Z menovaných výberov vyplýva, že ak chcú Slováci pomýšľať na postup do štvrťfinále, bezpodmienečne musia zdolať Lotyšov.povedal pre slovakprospects.com Bokroš.Jedným zo zámorských legionárov, ktorí by mohli potiahnuť reprezentačný tím, je ešte len 17-ročný Adam Ružička. Útočník Sarnie Sting v OHL má za sebou skvelý štart zámorskej kariéry, keď v 32 dueloch doterajšieho priebehu sezóny nazbieral 22 bodov za dvanásť gólov a desať asistencií. Jeden z veľkých talentov slovenského hokeja sa na svoju príležitosť veľmi teší.zdôraznil Ružička.Juniorský svetový šampionát sa odohrá rovnakým formátom ako doposiaľ. Päť tímov v každej základnej skupine zabojuje o štyri postupové miestenky do štvrťfinále, v prípade rovnakého bodového počtu v tabuľkách rozhoduje o lepšom postavení tímu výsledok vzájomného zápasu. V základnej fáze turnaja sa v prípade nerozhodného skóre v riadnom hracom čase odohrá päťminútové predĺženie formátom 3 proti 3, ak neurčí víťaza, nasledujú samostatné nájazdy s tromi exekútormi. Zmena nastáva v zápasoch play off, resp. dueloch o udržanie. V prípade nerozhodného stavu po šesťdesiatich minútach pokračuje duel 10-minútovým predĺžením 4 na 4. V baráži sa stretnú piate tímy v tabuľkách oboch skupín, v elitnej kategórii sa udrží víťaz dvoch vzájomných zápasov.