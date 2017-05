MS do 20 rokov: Futbalisti Zambie vyhrali základnú C-skupinu

Výsledky MS futbalistov do 20 rokov v Kórejskej republike



C-skupina:



Kostarika - Zambia 1:0 (1:0)

Portugalsko - Irán 2:1 (0:1)



Tabuľka:



1. Zambia 3 2 0 1 6:4 6

2. Portugalsko 3 1 1 1 4:4 4

3. Kostarika 3 1 1 1 2:2 4

4. Irán 3 1 0 2 4:6 3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 27. mája (TASR) - Futbalisti Zambie prehrali vo svojom treťom zápase C-skupiny MS hráčov do 20 rokov, keď v sobotu podľahli Kostarike 0:1, no napriek tomu postúpili do osemfinále z prvého miesta tabuľky.Spolu s nimi má istú účasť vo vyraďovacej časti aj druhé Portugalsko.