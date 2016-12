MS do 20 rokov: Švajčiarsky obrat proti Dánom poslal Fínov do baráže

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 0 13:4 9 *

2. Dánsko 4 1 1 1 1 11:15 6 *

3. Česko 3 1 0 2 0 7:8 5 *

4. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 11:11 4 *

----------------------------------------

5. Fínsko 3 0 0 0 3 4:8 0 **



* - istý postup do štvrťfinále

** - istá účasť v baráži o záchranu

Na fínskej striedačke skončili všetci

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 31. decembra (TASR) - Fínski hokejisti budú na juniorských MS v Kanade šokujúco bojovať o záchranu. Rozhodol o tom triumf Švajčiarska nad Dánskom 5:4 po nájazdoch, ktorý definitívne potvrdil pre úradujúcich šampiónov posledné piate miesto v tabuľke. Okrem Švajčiarov a Dánov sa z "áčka" vo štvrťfinále predstavia aj Česi a istí víťazi skupiny Švédi.Fíni nevyhrali v doterajších troch vystúpeniach ani raz. Na úvod šampionátu podľahli Čechom 1:2, následne senzačne Dánom v pomere 2:3 a nedávno v severskom derby aj Švédom 1:3. V záverečnom dueli so Švajčiarmi im už o nič nepôjde, keďže na Helvétov strácajú z barážovej priečky štyri body. Vôbec prvýkrát v histórii svetových šampionátov do 20 rokov sa stalo, že obhajca trofeje z uplynulých MS bude hrať o záchranu.Švajčiarom stačilo na zaistenie si štvťfinálovej miestenky akékoľvek víťazstvo. Do stretnutia s Dánmi nevstúpili ideálne, v 14. minúte prehrávali už 0:3 a na začiatku druhej tretiny aj 1:4. Napriek nepriaznivému vývoju mali Helvéti veľkú hernú aj streleckú prevahu a skóre otočili vo svoj prospech. Gólom zo 44. minúty poslal Yannick Zehnder duel do predĺženia, po ktorom rozhodol o triumfe 5:4 v nájazdoch Marco Miranda.18. Hischier, 27. Zehnder, 33. Eggenberger, 44. Zehnder, roz. nájazd Miranda - 1. True, 4. Blichfeld, 14. Andersen, 21. FromVedenie fínskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov odvolalo trénera Jukku Rautakorpiho priamo počas juniorských MS v Kanade. Dôvodom je šokujúca účasť úradujúcich svetových šampiónov v bojoch o záchranu proti Lotyšsku.Okrem Rautakorpiho skončili pri juniorskej reprezentácii Suomi aj všetci traja asistenti Rauli Urama, Aleksandr Barkov a Marko Ojanen.informuje podľa TSN fínsky profiligový korešpondent Sami Hoffrén.Podľa portálu iltasanomat.fi sa Ahokas na MS zúčastnil ako odborný poradca. Tridsaťšesťročný kouč už viedol mládežnícke kategórie Suomi od 16-tky po juniorov, vlani doviedol osemnástku k zlatým medailám na MS. Pri súčasnej reprezentácii juniorov mu budú pomáhať Tommi Niemelä a tréner brankárov Aki Näykki, obaja zotrvali vo svojich doterajších funkciách.Fíni nevyhrali v doterajších troch vystúpeniach ani raz. Na úvod šampionátu podľahli Čechom 1:2, následne senzačne Dánom v pomere 2:3 a nedávno v severskom derby aj Švédom 1:3. V záverečnom dueli so Švajčiarmi im už o nič nepôjde, keďže na Helvétov strácajú z barážovej priečky štyri body. Vôbec prvýkrát v histórii svetových šampionátov do 20 rokov sa stalo, že obhajca trofeje z uplynulých MS bude hrať na nasledujúcom šampionáte o záchranu. Súperom Suomi v baráži, ktorá sa hrá na dva víťazné zápasy, bude Lotyšsko. Nováčik elitnej kategórie prehral rozhodujúci zápas v B-skupine so Slovenskom 2:4.