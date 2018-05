MS: Hokejisti SR ukončili 15-zápasové čakanie na výhru v riadnom čase

Na snímke slovenská striedačka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 9. mája (TASR) - Víťazstvo nad Rakúskom (4:2) znamenalo koniec jeden dlhej série. Tá trvala vyše dva roky a slovenskí hokejisti počas nej čakali na víťazstvo v riadnom hracom čase na majstrovstvách sveta až 15 zápasov. Do utorka zaznamenali to posledné ešte 8. mája 2016 v Petrohrade nad Francúzskom 5:1.V súčasnom kádri v Kodani je niekoľko pamätníkov tohto stretnutia. Jedným z nich je aj Tomáš Jurčo, ktorý pred dvomi rokmi zaznamenal dve asistencie.povedal.Proti Rakúsku si otvoril skóre na tohtoročnom šampionáte.povedal so smiechom.Napriek gólu i trom bodom nebol s predvedeným výkonom proti Rakúsku spokojný. Kritike podrobil najmä záverečnú tretinu.upozornil.Slováci pritom mali v tretej časti dve presilovky, no ani tie ich nerozbehli. Tréner Craig Ramsay na ne neposlal špeciálne formácie so štyrmi útočníkmi, ale nasadil dvoch obrancov.uviedol Jurčo.Ramsay pristúpil k zmene špeciálnych formácii pre obavy z brejkov.zdôvodnil svoje rozhodnutie.Hlavnému kormidelníkovi však vadilo, že jeho zverenci si zbytočne komplikovali situáciu.dodal.vyslaní redaktori TASR ny wr