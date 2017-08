MS: Holanďanka Schippersová obhájila titul na dvojstovke

Holanďanka Dafne Schippersová Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Finálové výsledky



ženy



200 m: 1. Dafne Schippersová (Hol.) 22,05 s, 2. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. sl.) 22,08, 3. Shaunae Miller-Uibová (Bah.) 22,15, 4. Dina Asher-Smithová (V. Brit.) 22,22, 5. Deajah Stevensová (USA) 22,44, 6. Kimberlyn Duncanová (USA) 22,59, 7. Crystal Emmanuelová (Kan.) 22,60, 8. Tynia Gaitherová (Bah.) 23,07



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. augusta (TASR) - Holanďanka Dafne Schippersová obhájila v behu na 200 m svetový titul, v Londýne so sezónnym maximom 22,05 sekundy. Striebro v národnom rekorde 22,08 ozdobilo Marie-Josée Ta Louovú z Pobrežia Slonoviny, bronz si zaslúžila za 22,15 Shaunee Miller-Uibová z Bahám časom 22,15.Dvojstovka mala očakávaný priebeh a na šachovnici sa medaily delili pre ich najvážnejšie uchádzačky. Schippersová zvládla perfektne aj náklon na cieľovej čiare a Ta Louovú zdolala o tri stotiny. V Londýne po bronze na stovke pridala na dvojnásobnej trati kov najcennejší.Vyvrcholenie dvojstovky bolo poznamenané dvojštartmi zo stovky. Holanďanke Schippersovej odbudla v snahe obhájiť titul jedna vážna súperka, zlatá na stovke, svetová tabuľková jednotka na dvojstovke Američanka Bowieová, ktorá napriek prihláške do rozbehov nenastúpila. Ďalšie dve kandidátky na titul sa tiež dosť vyhranili, Bahamčanka Miller-Uibová a Ta Louová z Pobrežia Slonoviny, v Londýne strieborná aj na stovke, 4. vlani na OH v Riu. Miller-Uibová skolabovala vo finiši finálovej štvrtky so 4. miestom, no ako svetová tohtoročná jednotka na dvojstovke si renomé čiastočne napravila na dvojstovke bronzom.