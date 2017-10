MS-kvalifikácia: Grécko blízko k baráži, využilo prehru Bosny

Fanúšička Grécka počas zápasu Cyprus: Grécko na štadióne v Nikózii, 7. október 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 8. októbra (TASR) - Pred záverečnými zápasmi H-skupiny kvalifikácie futbalových majstrovstiev sveta 2018 v Rusku je už rozhodnuté o priamom postupujúcom. V boji o účasť v baráži však naďalej zostali dve reprezentácie.Na svetový šampionát sa už dávnejšie kvalifikovali Belgičania, ôsme víťazstvo v skupine sa však nerodilo ľahko. Na dezolátnom a dažďom poznačenom teréne v Sarajeve zdolali po tuhom zápolení Bosnu a Hercegovinu 4:3. Domáci futbalisti viedli po prvom polčase 2:1 po góloch Harisa Medunjanina a Edina Višču, ale v druhom polčase prišiel obrat zverencov Roberta Martineza. Presné zásahy Michyho Batshuayia a Jana Vertonghena priniesli otočenie skóre v prospech hostí. Dario Dumič síce vyrovnal, no Yannick Carrasco rozhodol šesť minút pred koncom riadneho hracieho času o belgickom triumfe.Vertonghenovi sa okrem strelenia gólu podarilo vyrovnať aj historický rekord Jana Ceulemansa, keď nastúpil na svoj 96. zápas v reprezentačnom drese. Výkon a prínos 30-ročného zadáka Tottenhamu Hotspur pochválil aj Martinez pre televíziu Sky Sports:Grécko využilo zaváhanie Bosny a Hercegoviny, ktorú zosadilo z druhej priečky po víťazstve 2:1 nad Cyprom. Zápas sa však pre nich nevyvíjal ideálne, už v 18. minúte inkasovali po hrubej chybe v obrane. Domáci útočník Pieros Sotiriou ešte nevyužil samostatný nájazd, ale následne doklepnutie už zvládol bez problémov. Grécka odpoveď prišla takmer okamžite, najprv v 24. minúte sa Konstantinos Mitroglou pekne otočil okolo cyperského obrancu a presnou strelou vyrovnal. O dve minúty neskôr už Grécko viedlo, na rohový kop najvyššie vyskočil Alexandros Tziolis. Jeho gól mal hodnotu dôležitých troch bodov do tabuľky.uviedol autor rozhodujúceho gólu pre portál sdna.gr.Grécko by malo podľa papierových predpokladov spečatiť účasť v baráži doma proti Gibraltáru. Má dvojbodový náskok pred treťou Bosnou a Hercegovinou, keď uspeje nad Gibraltárom, do tabuľky tretích tímov sa zaradí s trinástimi bodmi.Slovensko sa do baráže prebojuje s dvanástimi bodmi, ak zdolá Maltu, Slovinsko neprehrá so Škótskom a súčasne musí vyjsť aspoň jedna z nasledujúcich troch možností: remíza Walesu s Írskom, resp. prehra Srbska s Gruzínskom v D-skupine či nerozhodný výsledok v I-skupine medzi Ukrajinou a Chorvátskom.