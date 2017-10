MS-kvalifikácia: Island v ústrety postupu, Chorvátov sklamala remíza

Island si výhodnú pozíciu vybojoval hladkým víťazstvom na pôde Turecka 3:0., 7. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 7. októbra (TASR) - V I-skupine európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018 majú pred záverečným kolom šancu na priamy postup do Ruska stále tri reprezentácie. V najvyrovnanejšej skupine si brúsia zuby Island, Chorvátsko aj Ukrajina.V najlepšej pozícii je Island, ktorý má v tabuľke dvojbodový náskok pred dvojicou prenasledovateľov. Severania hostia v poslednom zápase v pondelok 9. októbra outsidera z Kosova, a ak zvíťazia, postúpia priamo do Ruska. Stačiť im môže dokonca len remíza, pokiaľ vzájomný duel Ukrajiny s Chorvátskom nebude mať víťaza. Chorváti postúpia z prvého miesta iba v prípade zaváhania Islandu a víťazstva na Ukrajine. Na druhé miesto im stačí nerozhodný výsledok. Ak chce Ukrajina pomýšľať minimálne na baráž, musí proti Chorvátom získať všetky tri body.Island si výhodnú pozíciu vybojoval hladkým víťazstvom na pôde Turecka 3:0.vyhlásil pre portál pressen.is kapitán tímu Ragnar Sigurdsson.Situáciu si, naopak, skomplikovalo Chorvátsko. To doma v zápase proti Fínsku viedlo gólom Maria Mandžukiča z 57. minúty, ale z víťazstva sa netešilo. Hostia vyrovnali zásluhou Pyryho Soiriho v 90. minúte.povedal stredopoliar Luka Modrič.