MS kvalifikácia: Strelecká explózia Švédov, Bosna prehrala s Belgickom

Švédsky hráč Marcus Berg skóruje hlavičkou do bránky Luxemburska v kvalifikačnom zápasom A-skupiny Švédsko - Luxembursko na MS 2018 vo futbale na štadióne v Štokholme 7. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Futbalisti Švédska zvíťazili v sobotňajšom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2018 nad Luxemburskom vysoko 8:0 a dostali sa na čelo tabuľky o dva body pred Francúzsko, ktoré čakal večerný duel v Bulharsku."Tre kronor" zlomili odpor súpera už v prvom polčase. Skóre otvoril v 10. minúte z jedenástky Andreas Granqvist, v 18. a 37. minúte sa presadil Marcus Berg. Po zmene strán sa duel zmenil na exhibíciu Švédov, ktorí zdecimovanému súperovi nasúkali ďalších päť "kúskov", pozoruhodný výkon podal štvorgólový hrdina večera Berg. Luxemburčanom sa po septembrovej šokujúcej remíze 0:0 vo Francúzsku nepodarilo zaskočiť ďalší silný tím v skupine.Bosna a Hercegovina sa de facto pripravila o účasť v baráži po domácej prehre 3:4 s Belgickom, ktoré malo už pred záverečným októbrovým termínom istý postup ako prvý európsky tím s výnimkou ruského organizátora. V Sarajeve na dezolátnom a dažďom poznačenom teréne začali lepšie hostia, v 4. minúte otvoril skóre pravý obranca Thomas Meunier. Ešte do prestávky sa však Bosniakom podarilo otočiť skóre po zásahoch Harisa Medunjanina a Edina Višču. V 59. minúte však Asmir Begovič neudržal loptu po strele Yannicka Carrasca a Michy Batshuayi ju zblízka doklepol do siete - 2:2. Belgičania tlačili a v 69. minúte ich poslal do vedenia Jan Vertonghen - 2:3. Gólové hody pokračovali, Dario Dumič v 82. minúte hlavou po rohu vyrovnal a vykresal nádeje Bosny, lenže o dve minúty už bolo zasa všetko inak po góle Yannicka Carrasca, ktorý uzavrel strelecký účet stretnutia.Prehra balkánskeho tímu mierne zvýšila šance slovenskej reprezentácie na účasť v baráži. Bosna by totiž pri potenciálnom porovnávaní tímov z druhých miest bola na tom bodovo horšie ako Slováci. Tým by v rámci H-skupiny zahrala do kariet večerná bodová strata Grékov na Cypre, pravda, sami v nedeľu musia zdolať Maltu a čakať aj na bodovú pomoc Slovinska v súboji so Škótskom, aby sa ich účasť v baráži premenila na realitu.Záverečné 10. kolo kvalifikácie je na programe v termíne 8.-10. októbra (nedeľa-utorok). Priamo na šampionát sa už kvalifikovali Belgicko, Anglicko, Nemecko a Španielsko, k týmto tímom sa pripoja víťazi ďalších piatich skupín. Osem tímov z druhých miest po odrátaní výsledkov s najslabším mužstvom zo svojich skupín sa prebojuje do baráže, ktorej žreb sa uskutoční v utorok 17. októbra o 14.00 SELČ v Zürichu. Prvé zápasy baráže sú na programe 9.-11. novembra, odvety 12.-14. novembra. Žreb finálového turnaja MS 2018 prebehne v piatok 1. decembra v moskovskom Kremli.Štokholm(3:0)10. a 67. Granqvist (oba z 11 m), 18., 37., 54. a 71. Berg, 60. Lustig, 76. Toivonen. Rozhodoval: Göcek (Tur.)20.45 Bielorusko - Holandsko /Borisov, Oliver (Angl.)/20.45 Bulharsko - Francúzsko /Sofia, Mateu Lahoz (Šp.)/Tórshavn0:0Schörgenhofer (Rak.)20.45 Andorra - Portugalsko /Andorra la Vella, Zelinka (ČR)/20.45 Švajčiarsko - Maďarsko /Bazilej, Tagliavento (Tal.)/Sarajevo3:4 (2:1)30. Medunjanin, 39. Višča, 82. Dumič - 4. Meunier, 59. Batshuayi, 69. Vertonghen, 84. Carrasco.Collum (Škót.)Faro-Loulé0:6 (0:3)10. Luts, 30. Käit, 38. Zenjov, 52., 66. a 77. Tamm. Rozhodoval: Jovič (Chorv.)20.45 Cyprus - Grécko /Nikózia, Undiano Mallenco (Šp.)/