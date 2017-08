MS kvalifikácia: Suarez môže nastúpiť za Uruguaj proti Argentíne

Luis Suarez Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 31. augusta (TASR) - Uruguajský futbalový útočník Luis Suarez dostal zelenú a môže nastúpiť na dôležitý zápas kvalifikácie MS proti Argentíne. Kanonier Barcelony laboroval so zraneným pravým kolenom.Tridsaťročný Suarez dostal zelenú od katalánskeho klubu aj lekárov národného tímu na zápas, ktorý bol na programe v noci na piatok. Zranenie si privodil v odvetnom zápase o Španielsky superpohár proti Realu Madrid. Pôvodne sa mal zotavovať štyri týždne, no zvládol to za polovičnú dobu.Uruguaj sa v utorok stretne s Paraguajom. Informovala agentúra AP.