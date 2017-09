MS: Milan Randl prehral v 1. kole so Švédom Pacekom

Slovenský džudista Milan Randl. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 2. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v budapeštianskej László Papp aréne prehral slovenský džudista Milan Randl v hmotnosti do 100 kg v 1. kole so Švédom Martinom Pacekom a uzavrel aj celkovú bilanciu slovenského džuda na šampionáte. Štvorčlenná výprava neuspela, najviac dosiahol Peter Žilka v hmotnosti do 90 kg, no ani on s dvoma víťazstvami sa do výsledkov výraznejšie nezapísal.Posledná nádej zachrániť bilanciu spočívala v Milanovi Randlovi. Turnajový žreb mu doprial najmenej zo Slovákov. Švéd Pacek, rankingová trinástka, s 30 rokmi Randlov rovesník, patrí medzi džudistov, ktorí vyvolávajú u súperov obavy, výškou, pákami a osobitým štýlom. Aj preto už nazbieral viacero úspechov v kariére, vrátane turnajov najvyššie grandslamovej kategórie. Na šampionátoch sa výraznejšie nepresadzoval, pred tromi rokmi na MS v Čeľabinsku skončil piaty, v tomto roku neuspel na ME vo Varšave. Sám Randl ho výstižne pred časom charakterizoval:Obavy zo súpera sa prejavili aj na tatami. Nástupov z oboch strán bolo veľmi málo a len sa bojovalo o úchop. Po 15 sekundách sa snažil nožnou technikou Randl presadiť, no skôr to bola náhoda, aj preto s nedotiahnutým koncom. Po 53 sekundách rozhodca oboch borcov napomínal a šidóm potrestal oboch aj po dvoch minútach. Medzitým sa snažil Randl ešte pracovať chvíľu v newaze, na zemi sa taktiež nepresadil a bolo zrejmé, že sa súboj skončí predčasne, po treťom napomínaní a s ipponom za hansoku make. Žiaľ, aj keď sa Randl verdiktu rozhodcu čudoval, bol to práve on, ktorého diskvalifikovali 1:36 min. pred koncom.