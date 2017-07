MS: Nagy postúpil do finále 400 m polohových pretekov

Na snímke slovenský reprezentant v plávaní Richard Nagy Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Budapešť 30. júla (TASR) - Slovenský plavec Richard Nagy postúpil z nedeľňajších rozplavieb na MS v Budapešti v disciplíne 400 m polohové preteky do finále. V tretej rozplavbe zaplával čas 4:15,69 min, čo napokon stačilo na celkové ôsme miesto znamenajúce postup.Nagy sa predstavil v tretej rozplavbe, po väčšinu času bojoval o piatu až šiestu pozíciu, v druhej polovici však zrýchlil a napokon si doplával po piate miesto. Za svojim vlastným národným rekordom zaostal o necelé dve sekundy. S najrýchlejším časom 4:09,79 min postúpil do finále Američan Chase Kalisz. Finále je na programe v nedeľu podvečer.Z rozplavieb sa nepodarilo postúpiť slovenskej ženskej štafete na 4x100 m polohové preteky. Družstvo v zložení Karolína Hájková, Andrea Podmaníková, Barbora Mišendová a Katarína Listopadová obsadilo v prvej rozplavbe ôsme miesto časom 4:12,03 min. V celkovej klasifikácii boli na 15. pozícii, do finále postúpila osmička najrýchlejších štafiet.