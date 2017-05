MS: Pištej so Šeredom uspeli v prvom stretnutí štvorhry

Peter Šereda Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer



výsledky Slovákov na MS v stolnom tenise (Düsseldorf/Nem.):



dvojhra:



muži - kvalifikácia - 9. skupina:



Peter ŠEREDA (SR) - Hamidou Sow (Sen.) 4:0 (7, 5, 9, 6)



43. skupina:



Samuel NOVOTA (SR) - Amar Malla (Nep.) 4:0 (1, 5, 5, 10)



ženy - kvalifikácia - 50. skupina:



Lucia TRUKSOVÁ (SR) - Rheann Chungová (Trin. a Tob.) 4:2 (10, -9, 8, 8, -6, 7)



TRUKSOVÁ - Rahima Akterová (Bang.) 4:0 (3, 0, 5, 3)



Eva JURKOVÁ (SR) - Islem Laidová (Alž.) 4:1 (7, -3, 1, 6, 6)



Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Lisette Kouadiová (Pobr. Slon.) 4:0 (3, 4, 3, 4)







štvorhra - 1. predkolo:



Ľubomír PIŠTEJ, ŠEREDA (SR) - Čchen-si Wang, Sin-jü Jang (Azer.) 3:0 (9, 5, 2)







miešaná štvorhra - 1. predkolo:



Peter ŠEREDA, Eva JURKOVÁ (SR) - Vladislav Ursu, Natalia Brinzová (Mol.) 3:1 (-5, 1, 11, 3)



2. predkolo:



Peter ŠEREDA, Eva JURKOVÁ (SR) - Frane Kojič, Mirela Duraková (Chor.) 3:2 (7, 6, -9, -9, 8)



PIŠTEJ, Muo Čang (SR/Kan.) - Andrej Putuntica, Jekaterina Jibričová (Mol.) 3:0 (2, 8, 0)



3. predkolo:



PIŠTEJ, Čang - Anh Tu Nguyen, Thi Nga Nguyenová (Viet.) 3:1 (12,-9, 5, 8)



Ibrahim Gunduz, Ozge Yilmazová (Tur.) - ŠEREDA, JURKOVÁ 3:2 (-6, 9, -6, 5, 12)









Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 30. mája (TASR) - Slovenský reprezentant Peter Šereda zdolal v pondelňajšom prvom stretnutí 9. skupiny kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na MS v stolnom tenise v nemeckom Düsseldorfe Hamidoua Sowa zo Senegalu hladko 4:0 na sety.V 1. predkole štvorhry uspeli Ľubomír Pištej so Šeredom nad azerbajdžanským párom Čchen-si Wang, Sin-jü Jang 3:0 na sety. Šereda s Evou Jurkovou sa prebojovali do 3. predkola miešanej štvorhry, kde však podľahli Turkom Ibrahimovi Gunduzovi a Ozge Yilmazovej tesne 2:3. Ďalej idú Pištej s Kanaďankou Muo Čang po triumfe nad vietnamskou dvojicou Anh Tu Nguyen, Thi Nga Nguyenová 3:1.