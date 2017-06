MS: Slováci majú na dosah zlatý hetrik

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR



hlasy po zápase:



Jozef Ďuris, tréner SR: "Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo postúpiť do tretieho finále v rade. Videli sme krásny hokejbal pred krásnou kulisou. Toto bola reklama na hokejbal a som šťastný, že Slovensko v ňom opäť hralo hlavnú úlohu."



Stanislav Petrík, brankár SR: "Je to fantastické vyhrať semifinále s Čechmi na ich pôde a navyše po nájazdoch. Obrana hrala fantasticky. Zachránili ma aj žŕdky, mal som teda šťastie, ale my sme mu išli naproti."



Patrik Svitana, útočník SR: "Českého brankára som mal prečítaného, vyšli mi oba nájazdy. Musím pochváliť každého jedného chalana, odviedli sme skvelú prácu. Zajtra nám nezostáva nič iné, iba urobiť to, kvôli čomu sme sem prišli."



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 10. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili piatok v semifinále MS v Pardubiciach s Českom 0:1 po samostatných nájazdoch a postúpili do finále. Slováci sa v boji o zlato stretnú v sobotu o 17.00 h. s Kanadou.Zápas mal vyrovnaný priebeh, v prvej tretine mali viac z hry Česi, v druhej zasa Slováci. V tretej sa čakalo na chybu, obrany na čele s brankármi však pracovali výborne. Po 45. minútach nasledovalo predĺženie, v ktorom mohol najskôr rozhodnúť Svitana, na druhej strane mieril nepresne v gólovej šanci Kruček. Dve sekundy pred sirénou stálo na strane Slovenska šťastie, keď Bacovský vyslal svoju strelu iba do pravej žrde. O víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých celú drámu rozlúskol v šiestej sérii Patrik Svitana. Slováci tak majú šancu získať svoj tretí titul svetového šampióna v rade.Semifinálové derby medzi Českom a Slovenskom sledovalo v pardubickej aréne 7 592 divákov, čo je historický rekord návštevnosti na majstrovstvách sveta v hokejbale.Slovensko - Česko 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 3:2)rozhodujúci nájazd: SvitanaRozhodovali: Berezitzky - Friedli, 7592 divákov.zostava SR: Petrík (Mišovec) – Minárik, Káčer, Titka, Blahút, Bujdák, Zelenka, Tupý, Dejneka – Rampáček, Martinusík, Kollár - Hrivnák, Maděra, Oravec - Teplický, Svitana, Beniač - Božík, Piják, Slovák - Škultéty, Lipták.ďalšie výsledky - muži semifinále:Kanada - Grécko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)o 5.-8. miesto:Portugalsko - India 4:3 (3:2, 0:1, 1:0) USA - Švajčiarsko 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)o 11.-12. miesto: Francúzsko – Haiti 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)o 13.-14. miesto:Hongkong – Veľká Británia 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)o 15.-16. miesto:Kajmanské ostrovy – Arménsko 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)o 17.-18. miesto:Libanon – Bermuda 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)