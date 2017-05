MS: Slováci sú v kvalifikácii MS bez zraneného Skladaného

Na archívnej snímke sprava Emanuel Kohút, Branislav Skladaný (Slovensko) a Romans Sauss (Lotyšsko). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



Aktuálna nominácia SR:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (Jihostroj České Budějovice, ČR)



Smečiari: Matej Paták (Chaumont Volleyball, Fr.), Tomáš Kriško (Dukla Liberec, ČR), Štefan Chrtiansky ml. (Hypo Tirol Innsbruck, Rak.), Marcel Lux (VK MIRAD PU Prešov), Marek Mikula (AERO Odolena Voda, ČR)



Blokári: Emanuel Kohút (Czarni Radom, Poľ.), Peter Ondrovič (TSV Herrsching, Nem.), Šimon Krajčovič (ČZU Praha, ČR), Radoslav Prešinský (AERO Odolena Voda, ČR)



Univerzáli: Milan Bencz (Narbonne Volley, Fr.), Peter Mlynarčík (SK Posojilnica Aich Dob, Rak.), Filip Gavenda (Netzhoppers, Nem.)



Liberá: František Ogurčák (bez klubu), Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra)







Realizačný tím:



Hlavný tréner: Miroslav Palgut



Asistent trénera: Andrej Kravárik



Team manager: Ján Uhlárik



Kondičný tréner: Boris Žbirka



Fyzioterapeut: Tomasz Rusin (Poľ.)



Štatistik: Daniel Bruch





program kvalifikácie o postup na MS 2018 mužov do Talianska a Bulharska - európska časť - II. fáza:



B-skupina - Holandsko (Koog Aan De Zaan a Apeldoorn)



23. mája - De Koog



15.00 SLOVENSKO - Rakúsko



17.30 Moldavsko - Grécko



20.00 Luxembursko - Holandsko



24. mája - De Koog



15.00 Rakúsko - Grécko



17.30 SLOVENSKO - Luxembursko 20:00 Holandsko - Moldavsko



25. mája - De Koog



15.00 Luxembursko - Rakúsko



17.30 Moldavsko - SLOVENSKO



20.00 Grécko - Holandsko



27. mája - Apeldoorn



15.00 Luxembursko - Moldavsko



17.30 Rakúsko - Holandsko



20.00 SLOVENSKO - Grécko



28. mája - Apeldoorn



14.30 Moldavsko - Rakúsko



17.00 Holandsko - SLOVENSKO



19.30 Grécko - Luxembursko







Svetová liga - program turnaja v Poprade (Aréna Poprad):



piatok 2. júna:



15.00 Austrália - Portugalsko



18.00 SLOVENSKO - Japonsko



sobota 3. júna:



15.00 Japonsko - Portugalsko



18.00 SLOVENSKO - Austrália



nedeľa 4. júna:



15.00 Austrália - Japonsko



18.00 SLOVENSKO – Portugalsko









Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenskí volejbalisti budú o postup na majstrovstvá sveta 2018 bojovať bez Branislava Skladaného. Skúseného nahrávača vyradilo z účasti na budúcotýždňovom kvalifikačnom turnaji v Holandsku zranenie chrbta.Skladaný, ktorý v drese Maaseiku získal striebro v belgickej lige, mal počas celej sezóny problémy s chrbtom. Napriek tomu sa pripojil k tímu počas prípravy v Púchove a odcestoval aj na prípravné zápasy do slovinského Mariboru, kde sa Slováci konfrontovali s Chorvátskom. Do ani jedného z troch duelov však nezasiahol. "Bohužiaľ jeho zdravotný stav sa nezlepšil, hoci sme sa mu snažili pomôcť a do Holandska s nami nepocestuje," povedal reprezentačný kormidelník Miroslav Palgut pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Zo Slovinska sa slovenskí volejbalisti vrátili v utorok neskoro večer, v stredu mali voľno a od štvrtka pokračujú v príprave v Púchove. V Maribore neodohrali ani jeden z troch duelov s Chorvátmi ani smečiar Matej Paták a blokár Peter Ondrovič. "O" dodal Palgut, ktorý spoločne s asistentom Andrejom Kravárikom oznámia konečnú 14-člennú nomináciu v nedeľu.V Maribore odohrali slovenskí volejbalisti tri zápasy s Chorvátskom s výsledkami 1:3, 3:1 a 2:2.dodal kormidelník slovenských volejbalistov.V Púchove budú volejbalisti do nedele, po poobedňajšom tréningu sa presunú do Bratislavy a v pondelok skoro ráno odletia do Holandska.O účasť na premiérových majstrovstvách sveta budú Slováci bojovať od 23. do 28. mája 2017 v Holandsku v konkurencii domáceho tímu, Grécka, Rakúska, Moldavska a Luxemburska. Turnaj sa uskutoční v dvoch mestách. Prvé tri dni (23.-25. 5.) sa bude hrať v Koog Aan De Zaan a po jednodňovej prestávke sa bude od 27. do 28. mája pokračovať v Apeldoorne. Priamo na svetový šampionát, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Taliansku a Bulharsku, postúpi víťaz turnaja. Tím umiestnený na druhom mieste postúpi do 3. kola kvalifikácie, ktorá sa uskutoční v termíne od 11. do 16. júla.Priamo z Holandska sa slovenský tím presunie do Popradu, kde sa uskutoční prvý turnaj II. skupiny Svetovej ligy. Slovenskí volejbalisti sa od 2. do 4. júna stretnú so súpermi z troch rôznych kontinentov Japonskom, Austráliou a Portugalskom. Pod Tatry prichádza Svetová liga vo volejbale prvýkrát v histórii. Slovenskí reprezentanti, ktorí sú pevnou súčasťou tejto prestížnej súťaže od roku 2014, sa doteraz predstavili v Košiciach a dvakrát v Bratislave.V druhej časti sezóny 2017 sa slovenskí volejbalisti predstavia na majstrovstvách Európy v Poľsku (24. augusta - 3. septembra). Na záverečný turnaj ME sa Slováci prebojovali šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. V základnej skupine v Štetíne nastúpia proti Taliansku, Nemecku a Česku.