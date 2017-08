MS: Slovenskí basketbalisti prehrali s Bosnou a Hercegovinou

Na archívnej snímke Radoslav Rančík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Predkvalifikácia MS 2019 - A-skupina:



Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO 84:71 (38:33)



zostavy a body:



Bosna a Hercegovina: Musa 32, Lazič 15, Vrabac 8, Renfroe 3, Tomič 2 (Atič 12, Sejfič 5, Gegič 3, Hasandič a Lončar po 2, Gajič a Glogovač 0)



Slovensko: Rančík 14, Ihring 10, Jones 8, Baťka 7, Žiak 5 (Fusek 10, Baldovský 9, Sedmák 5, Musil 3, Bachan a Krajčovič 0)



TH: 12/8 - 16/12, fauly: 19 - 18, trojky: 10 - 5, rozhodovali: Baldini (Tal.), Clivaz (Švaj.), Denkovski (Mac.)



štvrtiny: 18:20, 20:13, 26:18, 20:20

ďalší výsledok:



Arménsko - Švédsko 82:69 (43:42)



tabuľka A-skupiny:

1. Arménsko 2 2 0 157:130 4

2. Bosna a Hercegovina 2 1 1 157:152 3

3. Švédsko 2 1 1 150:155 3

4. SLOVENSKO 2 0 2 132:159 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 6. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v druhom stretnutí A-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Bosnou a Hercegovinou 71:84. Najlepším strelcom tímu trénera Ivana Rudeža bol so 14 bodmi Radoslav Rančík. Ďalší zápas Slovákov je na programe v stredu 9. augusta o 18.00 SELČ, v bratislavskej Hant aréne privítajú reprezentáciu Švédska.Slováci hrali s favorizovaným súperom od úvodu vyrovnanú partiu, v obrannej činnosti mali problém zastaviť ofenzívnu produktivitu Musu. Zverenci trénera Ivana Rudeža to však vynahradili kolektívnym výkonom v útoku, po prvej štvrtine viedli 20:18. V druhej 10-minútovke pokračoval vyrovnaný priebeh, tímy sa často striedali vo vedení. Bosna vyťažila z lepšej koncovky a nedisciplinovanosti súpera napokon polčasové vedenie 38:33.Slováci po prestávke takmer ihneď zmazali manko, ale vývoj stretnutia sa im nepodarilo zvrátiť na ich stranu. Domáci basketbalisti sa šnúrou desiatich bodov za sebou dostali do komfortného náskoku. Ten dokázali v štvrtej štvrtine ešte zveľaďovať, v jednom momente vyhrávali aj viac ako 20-bodovým rozdielom. Slovenskí basketbalisti si napokon pripísali do tabuľky druhú prehru, s Bosnou prehrali 71:84.