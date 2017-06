MS SR nenašlo chybu v postupe súdu, ktorý zveril dieťa trestancovi

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 14. júna (TASR)- Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pri postupe Okresného súdu (OS) Partizánske, ktorý ešte v roku 2015 rozhodol o zverení maloletej do náhradnej starostlivosti bývalému trestancovi, pochybenie nenašlo. Vyplýva to z jeho preverovania postupu súdu.ozrejmil pre TASR hovorca MS SR Peter Bubla. Žiaden z účastníkov podľa neho nemal návrhy na doplnenie dokazovania, zároveň pripomenul, že kolízny opatrovník žiadal zveriť maloletú do starostlivosti Dušana K. a k návrhu sa pripojil aj prokurátor.doplnil.Postup prokurátora preveroval aj Okresný prokurátor v Partizánskom, ktorý to, že prokurátor na pojednávaní netrval na dôslednom vykonaní dokazovania ohľadom osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, považoval za nedostatok prokurátora pri plnení služobných povinností, informoval dnes TASR zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Vlastimil Krokvička. Ten podľa neho toto vybavil 24. marca v zmysle zákona pohovorom, pričom s uvedeným postupom okresného prokurátora sa Krajská prokuratúra Trenčín stotožnila.Krokvička zároveň uviedol, že maloletá je na základe rozhodnutia Okresného súdu v Prievidzi zverená do osobnej starostlivosti otca, pričom návrh na zrušenie náhradnej starostlivosti podala ešte koncom marca Okresná prokuratúra Prievidza na pokyn Krajskej prokuratúry Trenčín, keďže "na to boli vážne dôvody".V minulosti 11-krát súdne trestaný 59-ročný Prievidžan mal dievča, ktoré mu zverili do náhradnej starostlivosti, sexuálne zneužívať. Aktuálne čelí obvineniam z prečinu sexuálneho zneužívania, zločinu výroby detskej pornografie a prečinu prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení. Na základe rozhodnutia OS Prievidza je od februára tohto roka väzobne stíhaný, ku skutkom sa pred súdom priznal. Trestné stíhanie ešte nie je podľa Krokvičku skončené.Maloletú, ktorú mal Prievidžan zneužívať, mu zveril OS Partizánske na základe jeho návrhu ešte v novembri 2015. Pri rozhodnutí sa pritom opieral o problémy matky s alkoholom i zdravotné problémy otca, a tiež o to, že dievčaťu hrozila ústavná starostlivosť. Dievča malo v tom období 16 rokov, už s ním žilo v spoločnej domácnosti, pričom muž mal s ňou veľmi dobrý vzťah. "Chybou bolo, že okresný súd v tomto konaní opomenul vyžiadať si odpis z registra trestov a konfrontovať navrhovateľa s jeho trestnou minulosťou," priznal ešte v marci hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus. Zabezpečiť si a vykonať všetky dôkazy pred zverením dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti mal v zmysle zákona OS Partizánske aj podľa vyjadrení Krajskej prokuratúry Trenčín a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Spolužitie dievčaťa s mužom preveroval i prievidzský úrad práce, ktorý nezistil problémy.Súd, ako zdôraznil Bubla, nemá právo si vyžiadať odpis z registra trestov pre inú, ako potrebu trestného konania." dodal.