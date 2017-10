MS SR pripravuje návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) – Súčasná "drogová" legislatíva a hroziace vysoké tresty na Slovensku neplnia preventívny ani odstrašujúci účinok. Situáciu chce zlepšiť Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktoré dnes predstavilo návrh celkom novej právnej úpravy. Cieľom je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty a aby boli odhaľovaní a prísne postihovaní najmä díleri. Návrh zákona tiež rieši poskytovanie pomoci a prevenciu.Až 30 percent mladých ľudí podľa oficiálnych štatistík vyskúšalo marihuanu, teoreticky tak každému tretiemu z nich hrozí trestné stíhanie a následne väzenie alebo najčastejšie podmienka, upozornila ministerka. Súčasná legislatíva pritom podľa nej neodstrašuje. Ukázal to európsky prieskum z roku 2015, ktorý zaznamenal na Slovensku nárast v experimentovaní s marihuanou v populácii ľudí od 15 do 34 rokov.ozrejmila Žitňanská. Podľa prokurátora Generálnej prokuratúry SR Jozefa Čentéša sú súdy, ktoré odsudzujú za držbu marihuany iba v prípade množstva väčšieho ako 0,5 gramu a sú aj súdy, ktoré uznajú držiteľa vinným už pri množstve päťkrát menšom.priblížil Čentéš, že po novom by malo byť v zákone presne stanovené množstvá drog, od ktorých sa bude odvíjať trestnosť skutku. Nahrádza sa tým súčasný pojem "pre vlastnú potrebu" a "obvykle jednorazová dávka drogy", ktoré by mali z právneho poriadku vypadnúť. Súdy budú mať po novom aj možnosť upustiť od potrestania páchateľa a uložiť mu samostatné ochranné liečenie, čo dosiaľ nebolo množné, zdôraznil Čentéš.Pracovná komisia zložená z odborníkov z rôznych oblastí, ktorí o návrhu diskutovali niekoľko rokov, dospela zároveň k presvedčeniu, že prevencia má mať prednosť pred kriminalizáciou.uviedla Žitňanská.doplnila. V priestupkovom konaní, ktorý by mal mať na starosti obvodný úrad v sídle kraja, má hroziť držiteľovi takéhoto množstva drogy pokuta do 165 eur.Dôvod, prečo dať prednosť netrestným opatreniam právnej aj neprávnej povahy pred kriminalizáciou, je podľa Žitňanskej ten, že v drvivej väčšine ide o kategóriu mladých ľudí, ktorí potrebujú skôr odbornú zdravotnú pomoc v súvislosti s vznikajúcou alebo už existujúcou drogovou závislosťou. Štát chce týmto ľuďom ponúknuť pomoc na nápravu, zdôraznila.Pri marihuane by malo byť nepatrným množstvo do jedného gramu, pri pervitíne a amfetamíne 0,2 gramu, pri heroíne 0,5 gramu a pri kokaíne napríklad 0,3 gramu. Takéto množstvá odporučili odborníci kriminalisticko-expertízneho ústavu na základe poznatkov z praxe. Vždy sa tiež bude posudzovať množstvo účinnej látky v zadržanej droge. Trestným po novom bude aj držba húb obsahujúcich omamné a psychotropné látky.Mladším ako 18 rokov má byť okrem pokuty v prípade držby nepatrného množstva drogy automaticky nariadená aj lekárska diagnostika a prípadne aj liečba drogovej závislosti. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre prevenciu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica vysvetlil, že v praxi sú s drogou prichytení často mladí ľudia, ktorí majú v svojom živote problémy a droga je spôsobom, ako ich riešia.vysvetlil Okruhlica s tým, že samotná pokuta by v tomto prípade účinok nemala a užívanie drog by mohlo pokračovať.Návrh, ktorý dnes ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkovania, predpokladá účinnosť 1. marca 2018. Ministerka však deklarovala, že je pripravená na dlhú a podrobnú diskusiu a tento termín je len orientačný. Žitňanská dnes na pôdu ministerstva pozvala aj poslancov Národnej rady SR, v prítomnosti ktorých chcela návrh predstaviť. Nedostavil sa žiaden.