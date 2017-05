MS sú najvýznamnejším projektom športového vysielania RTVS v roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

TV program hokejových MS 2017:



Piatok 5. 5.



Jednotka

20:00 Kanada – Česko (PP)



Dvojka

16:00 Švédsko – Rusko (PP)

18:55 Fínsko – Bielorusko (záznam; 65 min)

23:00 MS v kocke

23:30 Nemecko – USA (záznam; 90 min)



Sobota 6. 5.



Jednotka

16:00 Slovensko – Taliansko (PP)



Dvojka

12:00 Lotyšsko – Dánsko (PP)

14:45 Švajčiarsko – Slovinsko (záznam; 75 min)

21:00 Nemecko – Švédsko (PP, napájame sa v priebehu II. tretiny)

23:00 MS v kocke

23:30 Česko – Bielorusko (záznam; 90 min)

01:00 Francúzsko – Nórsko (záznam; 90 min)



Nedeľa 7. 5.



Jednotka

20:00 Slovensko – Lotyšsko (PP)



Dvojka

12:00 Rusko – Taliansko (PP)

14:45 Kanada – Slovinsko (záznam; 75 min)

16:00 USA – Dánsko (PP)

18:55 Fínsko – Francúzsko (záznam; 65 min)

23:00 MS v kocke

23:30 Nórsko – Švajčiarsko (záznam; 90 min)



Pondelok 8. 5.



Dvojka

16:00 Nemecko – Rusko (PP)

18:55 Kanada – Bielorusko (záznam; 65 min)

20:00 Štúdio MS: USA – Švédsko (PP)

23:00 MS v kocke

23:30 Česko – Fínsko (záznam; 90 min)



Utorok 9. 5.



Jednotka

20:00 Slovensko – Dánsko (PP)



Dvojka

16:00 Taliansko – Lotyšsko (PP)

18:55 Slovinsko – Nórsko (záznam; 65 min)

23:00 MS v kocke

23:30 Švajčiarsko - Francúzsko (záznam; 90 min)



Streda 10. 5.



Jednotka

20:00 Slovensko – Nemecko (PP)



Dvojka

16:00 Štúdio MS: Švajčiarsko – Bielorusko (PP)

18:55 USA – Taliansko (záznam; 65 min)

23:40 MS v kocke

01:10 Fínsko – Slovinsko (záznam; 90 min)



Štvrtok 11. 5.



Dvojka

16:00 Štúdio MS: Rusko – Dánsko (PP)

18:55 Česko – Nórsko (záznam; 65 min)

23:15 MS v kocke

23:45 Kanada – Francúzsko (záznam; 90 min)

01:15 Švédsko – Lotyšsko (záznam; 90 min)



Piatok 12. 5.



Dvojka

16:00 Česko – Slovinsko (PP)

18:55 Švédsko – Taliansko (záznam; 65 min)

20:00 Nemecko – Dánsko (PP)

23:00 MS v kocke 23:30 Francúzsko – Bielorusko (záznam; 90 min)



Sobota 13. 5.



Jednotka

16:00 Slovensko – Rusko (PP)



Dvojka

12:00 Lotyšsko – USA (PP)

14:45 Nórsko – Fínsko (záznam; 75 min)

21:00 Kanada – Švajčiarsko (napájame sa v priebehu III. tretiny)

23:00 MS v kocke

23:30 Slovinsko – Bielorusko (záznam; 90 min)

01:00 Nemecko – Taliansko (záznam; 90 min)



Nedeľa 14. 5.



Jednotka

16:00 Slovensko – USA (PP)



Dvojka

18:55 Francúzsko – Česko (záznam; 65 min)

20:00 Švédsko – Dánsko (PP)

23:00 MS v kocke

23:30 Fínsko – Švajčiarsko (záznam; 90 min)



Pondelok 15. 5.



Dvojka

16:00 Kanada – Nórsko (PP)

18:55 Taliansko – Dánsko (záznam; 65 min)

20:00 Rusko – Lotyšsko (PP)

23:00 MS v kocke

23:30 Francúzsko – Slovinsko (záznam; 90 min)



Utorok 16. 5.



Jednotka

12:00 Slovensko – Švédsko



Dvojka

14:45 Bielorusko – Nórsko (záznam; 75 min)

16:00 Štúdio MS: Rusko – USA (PP)

18:55 Česko – Švajčiarsko (záznam; 65 min)

20:00 Kanada – Fínsko (PP)

23:00 MS v kocke

23:30 Nemecko – Lotyšsko (záznam; 90 min)



Štvrtok 18. 5.



Zaradenie priamych prenosov z vyraďovacej časti na Jednotke alebo Dvojke bude známe podľa postupu Slovenska



Predbežný rozpis:



Jednotka

16:00 štvrťfinále 1 (PP)



Dvojka

18:55 štvrťfinále 2 (záznam; 65 min)

20:00 štvrťfinále 3 (PP)

23:00 MS v kocke

23:30 štvrťfinále 4 (záznam; 90 min)



Sobota 20. 5.



Jednotka

15:00 semifinále 1 (PP)



Dvojka

19:00 semifinále 2 (PP)

23:00 MS v kocke



Nedeľa 21. 5.



Jednotka

20:25 finále (PP)



Dvojka

16:00 o 3. miesto (PP)

23:30 MS v kocke

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom a v Paríži sú najvýznamnejším projektom športového vysielania RTVS v roku 2017. V televíznom vysielaní sa objaví všetkých 64 zápasov v 33 priamych prenosoch a 31 záznamoch. Jednotka plánuje odvysielať 11 priamych prenosov - všetkých 7 zápasov Slovenska v základnej skupine, v úvodný deň MS ponúkne atraktívny duel Kanada – Česko a v závere MS tri zápasy vyraďovacích kôl šampionátu – jedno štvrťfinále, jedno semifinále a v nedeľu 21. mája aj večerné finále.Dominantnú úlohu vo vysielaní RTVS budú mať zápasy skupiny v Kolíne nad Rýnom, v ktorej hrá aj reprezentácia Slovenska. RTVS bude mať v kolínskej Lanxess Arene vlastné štúdio, jeho vysielanie bude priamo na mieste zabezpečené z prenosového voza RTVS. Až 64 komentovaných stretnutí sa bude naživo vysielať na špeciálnom hokejovom webe http://hokej.rtvs.sk - jednak pri simulcastovom streame Jednotky a Dvojky a zároveň všetky simultánne hrané zápasy na doplnkovom webovom streame.citovala oficiálna tlačová správa zaslaná TASR šéfa športovej redakcie RTVS Marcela Merčiaka.MS tradične budú mať vlastnú špeciálnu webovú stránku.dodal Merčiak.Štáb RTVS bude mať 37 členov (31 v Kolíne nad Rýnom a 6 v Paríži). Komentátormi priamych prenosov budú Pavol Gašpar, Ján Hudok, Matúš Krutý, moderátormi a redaktormi Ľuboš Hlavena, Dominik Kríž, Róbert Barát a Ľubomír Ondráš. Pozvanie na zápasy a do zápasových štúdií prijali bývalí hráči a hokejoví profesionáli Ján Pardavý, Rastislav Staňa, Michal Hreus, Radoslav Hecl, Eduard Hartmann, Martin Pešout, Andrej Výboh a Igor Tóth.Pri príležitosti MS 2017 RTVS pripravila 15-dielny spomienkový seriál Naj zápasy Slovenska, do ktorého boli vybraté spomienky na najdôležitejšie a najpamätnejšie vystúpenia národného tímu pri účastiach na MS od roku 1996, s dôrazom na zápasy, ktoré viedli k zisku štyroch medailí a k majstrovskému titulu v Göteborgu. Na obrazovku Dvojky sa vráti aj osvedčený formát MS v kocke, ktorý na konci každého hracieho dňa divákom ponúkne kompletný program priamych prenosov či záznamov a obsiahne všetky dôležité udalosti, okamihy a fakty v danom hracom dni. Podobne ako počas vlaňajších MS v hokeji a ME vo futbale sa do vysielania dostane počas veľkého športového podujatia aj zábavný formát Mixzóna.Rádio Slovensko vyhradí tohtoročným MS v hokeji najväčší priestor vo vysielaní zo všetkých slovenských rádií a ako jediné rádio odvysiela naživo všetky zápasy Slovenska v základnej skupine. V prípade postupu Slovenska do vyraďovacej fázy turnaja pribudnú ďalšie priame reportáže. Prvá rozhlasová programová služba RTVS ponúkne aj priame prenosy zo semifinálových duelov a tiež finále.uviedla šéfdramaturgička Rádia Slovensko Martina Kubániová.Po roku sa opäť vráti do vysielania Rádia Slovensko aj obľúbená hokejková rubrika Dovolené uvoľnenie, v ktorej bude Martin Šeďo glosovať výkony slovenskej reprezentácie. Hokej z MS bude mať priestor aj v športovom spravodajstve Rádia Slovensko, v Rádiožurnále a Športovom magazíne.6. mája o 16:00 SLOVENSKO – TALIANSKO7. mája o 20:00 SLOVENSKO – LOTYŠSKO9. mája o 20:00 SLOVENSKO – DÁNSKO10. mája o 20:00 SLOVENSKO – NEMECKO13. mája o 16:00 SLOVENSKO – RUSKO14. mája o 16:00 SLOVENSKO – USA16. mája o 12:00 SLOVENSKO – ŠVÉDSKO20. mája o 15:00 a 19:00 SEMIFINÁLE21. mája o 20:25 FINÁLE