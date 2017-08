MS v atletike: Na zlatý stupienok v Londýne vystúpili títo muži

Medaila z MS 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Keňan Conseslus Kipruto (na snímke vpravo) na MS zabehol zlato, zdolal prekážky na 3000 m a stal sa absolútným víťazom v stípli. V Londýne, 8. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky - muži - 3000 m prek.:

1. Conseslus Kipruto (Keňa) 8:14,12,

2. Soufiane Elbakkali (Mar.) 8:14,49,

3. Evan Jager (USA) 8:15,53,

4. Mahiedine Mekhissi (Fr.) 8:15,80,

5. Stanley Kipkoech Kebenei (USA) 8:21,09,

6. Matthew Hughes (Kan.) 8:21,84

Vo finále behu na 800 m európska nadvláda, Bosse pre Kszczotom

Na snímke vľavo Francúz Pierre-Ambroise Bosse počas behu na 800 m, v ktorom získal za svoj výkon najcennejší kov z MS v Londýne, 8. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky - muži - 800 m:

1. Pierre-Ambroise Bosse (Fr.) 1:44,67,

2. Adam Kszczot (Poľ.) 1:44,95,

3. Kipyegon Bett (Keňa) 1:45,21,

4. Kyle Langford (V. Brit.) 1:45,25,

5. Nijel Amos (Bot.) 1:45,83,

6. Mohammed Aman (Et.) 1:46,06

Na štvrtke zlatý Juhoafričan Niekerk, pohral si so súpermi

Na snímke vpravo Juhoafričan Wayde Van Niekerk, ktorý vyhral zlato počas finálového behu na 400 m na MS v Londýne, 8. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky - muži - 400 m:

1. Wayde Van Niekerk (JAR) 43,98,

2. Steven Gardiner (Bah.) 44,41,

3. Abdalelah Haroun (Kat.) 44,48,

4. Baboloki Thebe (Bot.) 44,66,

5. Nathon Allen (Jam.) 44,88,

6. Demish Gaye (Jam.) 45,04,

7. Fred Kerley (USA) 45,23

Američan Kendricks zlatý v skoku o žrdi, Lavillenie len bronzový

Americký žŕďkar Sam Kendricks oslavuje zlatú medailu na MS v Londýne, 8. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky - muži - žrď:

1. Sam Kendricks (USA) 595,

2. Piotr Lisek (Poľ.) 589,

3. Renaud Lavillenie (Fr.) 589,

4. Čangrui Sue 582,

5. Pawel Wojciechowski (Poľ.) 575,

6. Axel Chapelle (Fr.) 565,

7. Kurtis Marschall (Aus.) 565,

8. Shawnacy Barber (Kan.) 565

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. augusta (TASR) - Majstrom sveta v behu na 3000 m prek. sa stal v Londýne Keňan Conseslus Kipruto s časom 8:14,12 pred Maročanom Soufianem Elbakkalim 8:14,49 a Američanom Evanom Jagerom 8:15,53.Conseslus Kipruto si skvele rozvrhol sily, Američan Jager sa ho síce tempom snažil unaviť, no unavil sa on sám a v záverečnom okruhu sa cez neho prehnali Kipruto i Elbakkali. Vo finiši už svoju prevahu naznačil Kipruto víťaznými gestami a renomé kenských stípliarov zlatom zachránil.V stípli už pred finále vyčnievala v histórii MS kenská dominancia s 11 titulmi, ktorú rozšíril Kipruto na 12. Tento rok bol výnimočný v tom, že najrýchlejšie v ňom bežal vlani strieborný na OH v Riu Američan Evan Jager a najlepší z Keňanov olympijský víťaz z Ria Conseslus Kipruto mal zdravotné problémy s členkom, ktorých sa obdivuhodne zbavil. Vo finále nezabral naplno až 11-ty štvornásobný majster sveta Ezekiel Kemboi, ktorého zlatá neprerušená séria od Berlína'09 pôsobila impozantne, i ďalší jeho krajan 12-ty Jairus Birech. V Pekingu'2015 Keňania na MS nikoho iného na stupne nepustili, absolútne dominovali aj v Osake'07 i Aténach'97, teraz im na piedestál stačila aj jedna najvzácnejšia medaila.Zlatom Francúza Pierre-Ambroise Bosseho časom 1:44,67 sa skončilo na MS v Londýne finále behu na 800 m. V sezónnom maxime si dobehol za striebrom aj Poliak Adam Kszczot 1:44,95 a až tretí skončil Afričan, Keňan Kipyegon Bett 1:45,21.Na 800 m sa pred MS postupne zoslabovala sila Keňanov. David Rudisha, obhajca titulu, dvojnásobný olympijský víťaz, v Londýne na OH aj so svetovým rekordom, neštartoval pre svalové zranenie, do finále nepostúpili jeho krajania, tabuľkový líder Emmanuel Korir a v semifinále skončil aj tretí Keňan Ferguson Rotich. Všetka ťarcha zodpovednosti tak zostala na jedinom Keňanovi vo finále Kipyegonovi Bettovi a aspoň bronzom renomé svojej krajiny zachránil. Pri výpočte favoritov sa najviac dôverovalo Nijelovi Amosovi z Botswany, na OH v Londýne pred piatimi rokmi striebornému, no 5. miesto ho určite neuspokojilo. Nečakane sa presadili Európanania, zlatý Francúz Bosse dlhým 300 m finišom v závere a Poliak Kszczot svojím povestným šprintom v závere. Boss na vrcholných podujatiach nikdy zlatom nežiaril, na OH v Riu skončil štvrtý, v Pekingu na MS'2015 piaty, v Moskve na MS'2013 siedmy.Štvrtku na MS v Londýne ovládol s absolútnou dominanciou Juhoafričan Wayde Van Niekerk časom 43,98 pred Bahamčanom Stevenom Gardinerom 44,41 a Abdalelahom Harounom z Kataru 44,48.Zlatého Juhoafričana, obhajcu titulu, celú doterajšiu sezónu sprevádzali superlatívy. Vysokú latku nasadil na mítingu Diamantovej ligy v Laussane časom 43,62 a zdalo sa, že jeho dominantné postavenie nikto neohrozí, no odrazu v Monaku Isaac Makwala z Botswany zabehol 43,84 a svetový rekordér zo zlatej olympiády v Riu Van Niekerk mal čo robiť, aby so 43,73 zvíťazil. V Londýne skúša vyniknúť aj na dvojstovke, za sebou mal rozbeh a bolo otázne, či si nevyčerpal viac energie ako by bolo vhodné. Batériu energie si však nabil dostatočne a štvrtku zvládol famózne. Na svoju príležitosť čakal aj Steven Gardiner z Bahám, v semifinále bol s národným rekordom 43,89 najrýchlejší a odmenou mu bola strieborná medaila. Ďalším do partie mal byť americký šampión Fred Kerley, no sezónnych 43,70 zabehol dávnejšie už v máji a od vrcholnej formy mal príliš ďaleko, dobehol až siedmy.Vo finále neštartoval Makwala po žalúdočných problémoch, vraj spôsobených otravou z jedla, no aj keby štartoval, tak by na juhoafrický blesk Van Niekerka s veľkou pravdepodobnosťou nemal. Juhoafričan si dovolil aj niečo vo finále úžasné, úplne vypustil záver a s konkurenciou si doslova pohral.V skoku o žrdi na MS v Londýne podľa očakávania žiaril v sezóne nezdolateľný Američan Sam Kendricks s 595 cm pred Poliakom Piotrom Lisekom 589 a Francúzom Renaudom Lavilleniem so sezónnym maximom 589.V kvalifikácii pôsobil Renaud Lavillenie lepšie ako jeho najväčší súper Američan Sam Kendricks, jeho sezónna nočná mora. Francúz na OH v Londýne pred piatimi rokmi triumfoval, štadión si obľúbil, no neustále prehry v tomto roku s Kendricksom, od mítingu v Sacramentu už šesťmetrovým skokanom, boli varujúce. Veľkou výzvou pre Francúza bol fakt, že v kariére nikdy nezískal titul majstra sveta, len jednu striebornú, tri bronzové a zlato mu uniklo aj teraz, pridal iba ďalší, už štvrtý bronz.Američan Kendricks, ktorý v sezóne ani raz neprehral, prežil v kvalifikácii so svojou najkratšou žrďou zo všetkých ťažké chvíle, 56O zdolal až na 3. pokus, no vo finále bol už suverénny, aj s jedným pokusom na 601 cm. Do medailovej pozornosti sa tiež pretlačili Poliaci Piotr Lisek a Pawel Wojciechowski, majster sveta z roku 2011, a Lisek so striebrom prekvapil. Obhajca titulu Shawn Barber skákal už tradične na najdlhšej žrdi, nepomohla mu a stroskotal na 575. Na medailovej pozícii sa dlho držal Číňan Čangrui Sue, vytvoril aj národný rekord 582 cm, na medailu však nedosiahol.Kendricks až do 589 cm ani raz neopravoval, rozhodujúci skok ukázal na 595 cm zdolanými na tretí pokus. Lisekovi vyšla taktika, na 582 cm mal neplatný pokus, ďalší si odložil na 589 a hneď na prvý raz ich pokoril, čo aj rozhodlo o jeho striebre. Renaud Lavillenie ich zdolal iba na druhý pokus, potom po dvoch neúspešných skokoch na 595 cm si jeden odložil na 601, 60-tisíc divákov na štadióne držal v napätí až do poslednej chvíle, no latka mu na stojanoch nevydržala. Pre Kendricksa to je tretia veľká mediala v kariére, po bronze na OH v Riu a striebre na HMS v Portlande'2016.