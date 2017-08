MS v atletike: Senzačné zlato Gulijeva z Turecka na dvojstovke

Ramil Gulijev, archívna snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Londýn 11. augusta (TASR) - O senzáciu vo štvrtkovom finále dvojstovky sa na atletických MS v Londýne postaral Turek Ramil Gulijev so zlatom za čas 20,09 sekundy. Až druhý skončil najväčší favorit, zlatý zo štvorstovky Juhoafričan Wayde Van Niekerk 20,11 a tretí s rovnakým časom Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga. O striebre Van Niekerka rozhodla jedna tisícina.Finále dvojstovky vyvolávalo veľkú neistotu. Stretli sa zlatý zo štvorstovky Van Niekerk a Isaac Makwala, Juhoafričan mal s postupom problémy v semifinále, Makwala zasa po žalúdočných problémoch v rozhehoch najskôr pre karanténu neštartoval, no potom mu Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) umožnila dodatočný beh bez súperov. V semifinále sa už ukázal v známej forme svetovej jednotky, aj keď pred ním skončili Američan Isiah Young a Jereem Richard z Trinidadu a Tobaga. Vo finále sa s napätím očakávalo meno nového kráľa na tejto vzdialenosti po tom, ako Usain Bolt na MS štyrikrát zvíťazil za sebou, tri razy na OH. Ak by zvíťazil Van Niekerk, zopakoval by obdivuhodné zlaté double na 200 a 400 m Američana Michaela Johnsona v Göteborgu 1995. Všetko však bolo inak, dlho sa zdalo, že Van Niekerk zvíťazí, no na šachovnici ho predstihol Gulijev. Pre Turka, ktorému koluje v žilách azerbajdžanská krv, je to prvý veľký svetový seniorský titul v kariére, vlani skončil na ME v Amsterdame strieborný.Vo štvrtkovom finále trojskokanov vládol na atletických MS v Londýne zlatý Američan Christian Taylor so 17,68 metra pred krajanom Willom Clayeom (17,63) a tretím Portugalcom Nelsonom Évorom (17,19). Pre Taylora je to už tretí svetový titul.Mužský trojskok mal byť neúprosnou bitkou medzi Američanmi Christianom Taylorom a Willom Clayom, a tak sa aj stalo. Bol to práve Clay, ktorý v prvej sérii aj s nedošľapom 15,3 cm dopadol na 17,54 a naznačil, že Taylor to nebude mať jednoduché. Taylor v 2. pokuse už doletel o tri cm ďalej na 17,57, keď veľmi dobre len s 5,7 cm nedošľapom trafil odrazovú dosku. Tretia séria opäť na moment vrátila Claya na prvé miesto so 17,63 (nedošľap 11,3). Rázna odpoveď v podaní Taylora sa okamžite dostavila so 17,68 (nedošľap 10,9) a dráma pokračovala. Štvrtá séria obrat nepriniesla, v piatej mohol Clayea pri 17,53 mrzieť až 20,7 cm nedošľap, v šiestej sa už na poradí najlepších nič nezmenilo.Za Taylora sa prihovára tohtoročná výkonnosť osemnásťmetrového skokana (18,11), za Claya hodnota jeho sezónneho maxima 17,91. Kvalifikácia bola dosť trápením, len traja splnili limit 17 m, najvýraznejšie ďalší Američan Bernard 17,20. Svetový trojskok bol dosiaľ v znamení maximálnej úspešnosti Taylora a Claya na dvoch OH v Londýne a Riu, no dvojnásobný olympijský víťaz Taylor mieril aj za tretím titulom majstra sveta, po zlate v Dägu 2011 a Pekingu 2015. Práve Peking bol dôkazom nevyspytateľnosti, keď všetci traja medailisti zaleteli najďalej až vo svojich posledných pokusoch, Taylor na 18,21, s historicky druhým najdlhším výkonom za svetovým rekordom Brita Jonathana Edwardsa (18,29). V Londýne sa poradie uazvrelo už po tretej sérii. Raritou bolo, že o poradí na štvrtom až šiestom mieste rozhodol pri zhode výkonov ďalší najdlhší.Vo štvrtkovom finále behu na 400 m prekážky sa na atletických MS v Londýne najviac radovala v cieli Američanka Kori Carterová. Zlato získala za čas 53,07 sekundy pred krajankou Dalilah Muhammadovou (53,50) a Jamajčankou Ristanannou Traceyovou v osobnom rekorde 53,74. Až štvrtá dobehla Češka Zuzana Hejnová v sezónnom rekorde 54,20.Na prekážkovej štvrtke rezonovala pred finále otázka, či Češka Hejnová pokorí obe v tejto sezóne rýchlejšie Američanky, Muhammadovú a Carterovú. V semifinále bola Hejnová najrýchlejšia, v rozbehoch Muhammadová, olympijská víťazka z Ria. Hejnová by v prípade víťazstva dosiahla tretie zlato za sebou, a to by sa v histórii, v ktorej sa okrem Hejnovej žiadnej nepodarilo úspešne obhájiť titul, považovalo za raritu. V živej pamäti boli aj MS v Moskve 2013, kde Hejnová finišovala s úplnou prevahou prvá a za ňou dve Američanky, so striebornou Muhammadovou. V Pekingu sa na MS pred dvoma rokmi obrázok opakoval, Hejnová opäť pokorila dvojicu z USA. Tentoraz sa však história zmenila, skvele odštartovala Muhammadová, v závere jej trochu došli sily, čo využila krajanka Carterová s najväčším úspechom v kariére a prvou veľkou seniorskou medailou.