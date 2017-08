MS v atletike: V mužskom maratóne získal zlatú medailu Keňan Kirui

Keňan Geoffrey Kipkorir Kirui Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



muži



maratón:

1. Geoffrey Kipkorir Kirui (Keňa) 2:08:27

2. Tamirat Tola (Et.) 2:09:49

3. Alphonce Felix Simbu (Tanz.) 2:09:51

4. Callum Hawkins (V. Brit.) 2:10:17

5. Gideon Kipkemoi Kipketer (Keňa) 2:10:56

6. Daniele Meucci (Tal.) 2:10:56

7. Yohanes Ghebregergis (Erit.) 2:12:07

8. Daniel Kiyua Wanjiru (Keňa) 2:12:16

9. Juki Kawauči 2:12:19

10. Kentaro Nakamoto (obaja Jap.) 2:12:41



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Keňan Geoffrey Kipkorir Kirui sa stal časom 2:08:27 svetovým šampiónom v maratóne. V uliciach Londýna rozhodol o svojom zlate únikom na 35. km, keď za ním nestačil druhý v poradí, strieborný Etiópčan Tamirat Tola 2:09:49, tretí dobehol Alphonce Felix Simbu z Tanzánie 2:09:51.Špecialitou šampionátu boli oba maratóny, mužský i ženský, v jednom dni. Na rovnakej trati so štartom a cieľom na Tower Bridge, popri unikátnych pamiatkach i pobreží rieky Temže sa bežalo na 10 km okruhu, bez zlatého na MS pred dvoma rokmi v Pekingu Ghirmaya Ghebreslassieho z Eritrey a ťažko sa dalo odhadnúť, kto si z 98 štartujúcich dobehne za zlatom. Veľa šancí sa pripisovalo víťazovi Londýnskeho maratónu Keňanovi Danielovi Wanjiruovi, ktorý sa mal postarať o ďalší úspech svojej krajiny, maratónskej veľmoci, no naplno zabral iný Keňan, zlatý Kirui.Bežalo sa bez Etiópčana Kenenisu Bekeleho, historicky druhého maratónca v tabuľkách, zastúpiť ho mohol bronzový na OH v Riu krajan Tamirat Tola, v sezóne tabuľkovo druhý najrýchlejší. V tomto roku sa v desiatke najrýchlejších časov sústredili v top desiatke až ôsmi Keňania a dvaja Etiópčania, okrem Tolu už len neprítomný Kenenisa Bekele.Medzičasy na 10 km (31:35), 20 km (1:02,15) a polmaratóne (1:05:28) neveštili výnimočný výkon, favoriti boli v popredí, len pred dvoma rokmi strieborný Tsegay z Etiópie na 26. mieste strácal v polovici maratónu 21 sekúnd, na 25. km už 1:45. Od polmaratónskej vzdialenosti sa od ostatných oddelila trojica, s Etiópčanom Tolom a dvojicou Keňanov Kiruiom a Kiketerom, Kipketer však čoskoro tempo neudržal a na 30. km (1:31:28) tempo na špici udávala len dvojica. Keňan Kirui tohto roku zvíťazil na Bostonskom maratóne, Tola zasa v Dubai, vlani na OH v Riu skončil bronzový na 10.000m. Tola pred 35. km pridal a veľmi rýchlo sa odpútal od Kirua, mierny náskok však aj veľmi rýchlo stratil a stal sa pravý opak, Kirui na 35. km nastúpil, Tola sa trápil a Kirui si bez problémov dobehol za titulom, piatym pre kenský maratón v histórii MS. Kenské farby sa po dvoch predchádzajúcich šampionátoch bez medailového umiestenia opäť vyšvihli na piedestál a zásluhu mal na tom 24-ročný Kirui.