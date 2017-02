MS v biatlone: V štafetovom mixe zlaté Nemecko, Slováci až dvanásti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Výsledky



preteky miešaných štafiet na 2x6 a 2x7,5 km: 1. Nemecko (Vanessa Hinzová, Laura Dahlmeierová, Arnd Peiffer, Simon Schempp), 2. Francúzsko (Chevalierová, Dorin-Habertová, Fillon-Maillet, M. Fourcade) +2,2 (1 tr. okr.+8 dobíjaní), 3. Rusko (Podčufarovová, Akimovová, Loginov, Šipulin) 3,2 (0+4), 4. Taliansko 28,7 (0+6), 5. Ukrajina 35,6 (0+8), 6. Švédsko 41,6 (0+8), ...12. SLOVENSKO (Paulína FIALKOVÁ, Jana GEREKOVÁ, Tomáš HASILLA, Martin OTČENÁŠ) 2:07,4 (0+10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hochfilzen 9. februára (TASR) - V štafetovom mixe, úvodnej disciplíne 49. majstrovstiev sveta v biatlone, si zlato v rakúskom Hochfilzene vybojovalo Nemecko v zložení Vanessa Hinzová, Laura Dahlmeierová, Arnd Peiffer a Simon Schempp. Na 2x6 km ženskej a 2x7,5 km mužskej trati zdolalo Francúzsko o 2,2 sekundy a Rusko o 3,2. Slovenské kvarteto v zložení Paulína Fialková, Jana Gereková, Tomáš Hasilla a Martin Otčenáš dobehlo na 12. mieste, so stratou 2:07,4 min na zlaté Nemecko.V najmladšej disciplíne MS, ktorá sa do uceleného programu zaradila v roku 2007, boli favoritmi najmä obhajcovia titulu z Francúzka, Nemecko, Nórsko i Česko, všetko krajiny, ktoré už pocit zo zlata v miešaných štafetách poznali. Slovenská štvorica sa usilovala bez Anastasie Kuzminovej. Po predchádzajúcich problémoch s virózou sa dvojnásobná olympijská víťazka rozhodla ušetriť sily a ak zdravie dovolí, sústredí sa len na individuálne vystúpenia. Vlani na MS v Holmenkollene dobehol slovenský mix až 17-ty, medailami sa ovenčili Francúzsko, Nemecko a Nórsko.V dejisku MS si užívalo 10-tisíc divákov na tribúnach i samotní biatlonisti slnečné počasie na bode mrazu a len mierny vietor. Na štarte sa zoradilo 25 tímov a v prvej z 11 disciplín MS sa rodili dramatické chvíle najmä na strelnici, no aj na trati s rýchlym snehom.Predvlani zlaté Česko na MS nasadilo na prvý úsek mladú Puskarčíkovú a po streľbe stojmo musela dvakrát krúžiť na trestnom okruhu. Talianky s Vittozziovou odovzdávali ako prvé, do rozpätia 10 sekúnd sa zmestilo šesť. Na druhom úseku sa zbrzdilo Nórsko s Ekhoffovou s trestným okruhom po ležke a na čele sa zásluhou Dahlmeierovej usadilo Nemecko, tesne pred Francúzskom a Talianskom. Na treťom úseku už nadvláda Nemcov v podaní Peiffera bola zrejmá a zostalo už len na finišujúcom Schemppovi, čo urobí s náskokom 21,2 sekundy na odovzdávke pred Talianskom a 46,5 pred Francúzskom. Schempp ho udržal a neohrozene dokorčuľoval za kolektívnym zlatom. O striebro vybojovali dramatický súboj Francúz Fourcade a Rus Šipulin v prospech francúzskeho rýchlika.Slováci sa pokúsili zabojovať tak, aby sa čo najviac priblížili k top desiatke. Paulína Fialková (0+2, 0+1) rozbehla štafetu rýchlo, s úsilím nestratiť kontakt s najlepšími a v ležke musela dvakrát dobíjať. Bežecky zabojovala a na druhý úsek poslala Janu Gerekovú s odstupom 23,3 sekundy na prvé Taliansko. Gereková (0+0, 0+2) svoju úlohu s dvoma dobíjaniami zvládla a po polovici pretekov si Slovensko udržiavalo 10. miesto, so stratou na vedúci post 51,8. Tomášovi Hasillovi (0+1, 0+1) na treťom úseku sa podarilo udržať štafetu aspoň na 12. mieste (+1:40,5) a finišujúci Martin Otčenáš (0+3, 0+0) so značným zdržaním s tromi dobíjaniami v ležke ho udržal.