MS v boxe: Csemez prehral v osemfinále do 75 kg s Chyzniakom

MS boxerov v Hamburgu (Nem.):



osemfinále do 75 kg:

Oleksandr Chyzniak (Ukr.) - Andrej CSEMEZ (SR) 4:0 (28:28, 30:25, 30:25, 29:27, 29:27)

Hamburg 28. augusta (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez podľahol v nedeľnom osemfinálovom súboji hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov na majstrovstvách sveta v Hamburgu favorizovanému Ukrajincovi Oleksandrovi Chyzniakovi na body 0:4.S rovnakým oponentom prehral tento rok na majstrovstvách Európy do 22 rokov. Csemez bol jediný zástupca Slovenska na šampionáte, ktorý sa v nemeckom prístavnom meste koná od 25. augusta do 2. septembra.