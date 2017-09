MS V CYKLISTIKE: Preteky s hromadným štartom juniorov vyhral Johansen

Na snímke dánsky junior Julius Johansen víťazí v pretekoch s hromadným štartom na 133,8 kilometrov na MS v cyklistike v nórskom Bergene 23. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky MS - preteky s hromadným štartom:



juniori: 1. Julius Johansen (Dán.) 3:10:48 hod., 2. Luca Rastelli, 3. Michele Gazzoli (obaja Tal.), 4. Niklas Markl (Nem.), 5. Jake Stewart (V.Brit.), 6. Florian Kierner (Rak.), ... 21. Matúš ŠTOČEK (SR) všetci +51, 52. Matej Blaško +2:45 min., ... Adam FOLTÁN a Tomáš MERIAČ - nedokončili

Bergen 23. septembra (TASR) - Dánsky cyklista Julius Johansen triumfoval na majstrovstvách sveta v nórskom Bergene v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom juniorov, keď 133,8 kilometrov dlhú trať zvládol za 3:10:48 hodiny. Zo slovenského kvarteta sa najvyššie umiestnil Matúš Štoček, jazdca tímu CyS - Akadémia Petra Sagana v cieli klasifikovali na 21. miesteDán nastúpil na začiatku záverečného kola, keď sa skončil predchádzajúci únik a pri stúpaní na Salmon Hill ukázal súperom chrbát. Striebro si s odstupom 51 sekúnd vybojoval Talian Luca Rastelli, bronz jeho krajan Michele Gazzoli.povedal bezprostredne po dojazde do cieľa do kamier Eurosportu nový juniorský majster sveta.Z ďalších Slovákov prišiel do cieľa len Matej Blaško, s odstupom 2:45 minúty bol 52. Duo Tomáš Meriač a Adam Foltán nedokončilo.