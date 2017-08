MS v džude: Majorošová na šampionáte skončila, prehrala v 2. kole

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 30. augusta (TASR) - Slovenská džudistka Viktória Majorošová na majstrovstvách sveta v Budapešti skončila v 2. kole, keď v hmotnosti do 57 kg prehrala s Po Sum Leung z Hongkongu v predĺžení na ippon.Majorošová svoj úvodný zápas v László Papp aréne zvládla proti Azerbajdžanke Sakine Zajirovovej vydareným spôsobom, s waza-ari v predĺžení. Od začiatku bola aktívnejšia, v druhej minúte jej súperku rozhodca napomínal, 98 sekúnd pred koncom po chvate soeinaga dokonca ocenil slovenskú džudistku waza-ari, no po preštudovaní videozáznamu ho zrušili. Po štvorminútovom boji nasledovalo predĺženie a v ňom po 46 sekundách Majorošová rozhodla s waza-ari o postupe do 2. kola.Ďalšia súperka, Po Sum Leung z Hongkongu v 2. kole na Majorošovú dlho nič nevymyslela. Obe sa neustále snažili presadiť v úchope, po minúte pribudlo šidó na každej strane za pasivitu. Opäť rozhodlo 'golden score' v predĺžení a v ňom Majorošová doplatila na boj na zemi. V newaze po 73 sekundách predĺženia nasadila Po Sum Leung páku, priškrtená Majorošová pobúchaním súperky úsilie vzdala a prehrala na ippon.Na MS sa vo štvrtok predstaví ďalší zo slovenskej výpravy, Matúš Milichovský v -81.