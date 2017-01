MS v hádzanej: Nóri zdolali Chorvátsko a vo finále vyzvú Francúzov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hádzanárov - semifinále:



Chorvátsko - Nórsko 25:28 po predĺžení (22:22, 10:12)



Ďalší program:



sobota 28. januára (Paríž), 20.45 h: o bronz: Slovinsko - Chorvátsko

nedeľa 29. januára (Paríž), 17.30 h: finále: Francúzsko - Nórsko

Paríž 27. januára (TASR) - Nórski hádzanári zvíťazili v piatkovom druhom semifinále majstrovstiev sveta v Paríži nad Chorvátskom 28:25 po predĺžení a zahrajú si o titul. V nedeľňajšom finále nastúpia o 17.30 h proti domácemu Francúzsku. O deň skôr (20.45 h) sa o bronzové medaily pobijú Chorváti so Slovincami.Pre Nórsko je to premiérový postup do finále svetového šampionátu. Najviac gólov severanov v semifinále strelili Bjarte Myrhol, ktorý zaznamenal šesť presných zásahov, a o jeden menej mal na konte Kristian Björnsen. Na druhej strane strelil šesť gólov Zlatko Horvat.