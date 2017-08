MS: V hode oštepom zlatý Nemec Vetter pred dvojicou Čechov

Johannes Vetter Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Finálové výsledky



muži



oštep: 1. Johannes Vetter (Nem.) 89,89, 2. Jakub Vadlejch 89,73, 3. Petr Frydrych (obaja ČR) 88,32, 4. Thomas Röhler (Nem.) 88,26, 5. Tero Pitkämäki (Fín.) 86,94, 6. Ioánnis Kiriazís (Gr.) 84,52, 7. Keshorn Walcott (Trin. a Tob.) 84,48, 8. Andreas Hofmann (Nem.) 83,98



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. augusta (TASR) - Nemec Johannes Vetter hodil v sobotu na MS v Londýne oštepom zlatých 89,89. Dvojnásobnú radosť prežívali Česi s osobnými rekordami, so strieborným Jakubom Vadlejchom 89,73 a Petrom Frydrychom 88,32.Vetter, vlani štvrtý na OH v Riu, na MS v Pekingu'2015 siedmy, si zapísal sériu začínajúcu v úvodnom pokuse najvyšším číslom 89,89 - 89,78 - 87,22 - x - 82,25 - 87,71. Obaja Česi sa vyznamenali, Vadlejch najviac v 2. pokuse s 89,73 a Frydrych v záverečnom 88,32.V sezóne odskočili od zvyšku sveta dvaja Nemci s výkonmi nad 90 m a najmä momentálna forma Vettera, ktorý v kvalifikácii dosiahol výkon 91,20, najkvalitnejší v histórii v tejto fáze súťaže, budila veľký obdiv. Jeho krajan, olympijský víťaz z Ria Röhler bombardoval deväťdesiatku skôr v sezóne, za touto dvojicou vznikla výrazná medzera, s ktorou sa vo finále nechcel zmieriť tretí z Nemcov Andreas Hofmann, pred Londýnom sezónna tabuľková trojka. Menej sa verilo zlatému na OH v Londýne Walcottová z Trinidadu a Tobaga, obhajcovi titulu Keňanovi Yegovi i českej dvojici Vadlejchovi a Frydrychovi, zverencom svetového rekordéra Jana Železného, ktorí však vo finále explodovali osobnými rekordami.