MS v hokeji 2017: Lotyšsko – Slovensko (online)

MS v hokeji 2017: A-skupina



Kolín nad Rýnom





SLOVENSKO - LOTYŠSKO



25 zápasov, 14 víťazstiev - 3 remízy - 8 prehier, skóre: 83:58





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOLÍN NAD RÝNOM 7. mája - Po vydretom sobotňajšom triumfe nad Talianskom () nastúpi slovenská hokejová reprezentácia na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku proti Lotyšom, ktorí. Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začína v nedeľu o 20:15 aAutor prvého gólu slovenského mužstva na tohtoročnom šampionáte Michel Miklík vie, že v nedeľu čaká na jeho tím opäť tvrdý boj. "Bude to opäť veľmi náročný súper. Majú kvalitnejší útok ako Taliani. Budeme musieť byť stopercentní v defenzíve a nepúšťať ich do brejkov a prečíslení,“ povedal skúsený obranca Michal Sersen.Obaja súperi majú na oddych približne rovnaký čas, Lotyši však predsa len o štyri hodiny viac. "Šampionát sa hrá takto už niekoľko rokov. Každý tím má podobný program, Lotyši hrali tiež v sobotu. Majú na prípravu približne toľko času na prípravu aj oddych ako my. Ideme ďalej a chceme brať ďalšie body,“ poznamenal Sersen.Slovensko a Lotyšsko doteraz absolvovali 27 vzájomných zápasov, v štrnástich prípadoch sa tešil tím SR a osemkrát ten lotyšský. V nedeľu urobia hokejisti spod Tatier všetko pre to, aby potešili fanúšikov. "Musíme hrať jednoducho a premieňať šance. Ťažko sa už presadzuje v rovnovážnom stave, rozhodujú presilovky a oslabenia. Na tom musíme popracovať,“ myslí si útočník Mário Bližňák.0:0,0:0 na 2 min.,0:0,0:0,Zostavy:(Sheffield, kvalifikácia ZOH 1994, 2. septembra 1993)(Bratislava, MS "B", 16. apríla 1995)(Tampere, MS, 10. mája 1997)(Liptovský Mikuláš, 18. apríla 2001)(Liptovský Mikuláš, 19. apríla 2001)(Salt Lake City, ZOH - predturnaj, 11. februára 2002)(Riga, 14. apríla 2004)(Riga, 15. apríla 2004)(Poprad, 13. apríla 2005)(Poprad, 14. apríla 2005)po predĺžení (Piešťany, Loto Cup, 15. decembra 2005)(Turín, základná skupina ZOH, 16. februára 2006)(Hannover, Nemecký pohár, 10. novembra 2006)(Bratislava, Loto Cup, 16. decembra 2006)(Skalica, 19. apríla 2007)(Skalica, 17. apríla 2008)(Riga, 16. apríla 2009)(Riga, 17. apríla 2009)(Vancouver, ZOH, 20. februára 2010)(Skalica, 2. mája 2010)(Skalica, 3. mája 2010)(Helsinki, MS, 9. mája 2013)(Bratislava, Slovakia Cup, 1. mája 2014)(Riga, 24. apríla 2015)(Riga, 25. apríla 2015)