MS v hokeji 2017: Slovensko – Dánsko (online)

MS v hokeji: A-skupina



Kolín nad Rýnom





SLOVENSKO - DÁNSKO



17 zápasov: 13 víťazstiev - 0 remíz - 4 prehry, skóre: 70:33





KOLÍN NAD RÝNOM 9. mája (WebNoviny.sk) - Po vydretom víťazstve nad Talianskom () a prehre s Lotyšskom () čaká slovenských hokejistov tretí zápas na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.V utorok od 20:15 v kolínskej Lanxess Arene vyzvú Dánov, ktorí majú zatiaľ na konte dve prehry - Lotyšom podľahlia AmeričanomZápas proti Dánom bude pre zverencov trénera Zdena Cígera nesmierne dôležitý, keďže Dáni nemôžu v tejto sezóne zostúpiť a Slovákov v ďalších dueloch čakajú stále náročnejší súperi, s ktorými sa body budú získavať omnoho ťažšie.V bránke Slovenska bude v utorok večer Július Hudáček. Cíger urobil niekoľko zmien v zložení útokov. Do prvého sa ku kapitánovi Vladimírovi Draveckému a Dávidovi Skokanovi posunul na centra Tomáš Zigo, druhý a tretí útok zostali bez zmien (Miklík, Bližňák, Marcel Haščák a Cingeľ, L. Hudáček, Kudrna).Vo štvrtom nastúpia Pavol Skalický, Tomáš Hrnka a Andrej Šťastný. Obrany zostali takisto bez zmien. "Dostal šancu a uvidíme, ako sa s ňou popasuje. Má dobrý pohyb, takže si myslím, že by to mohlo fungovať," povedal tréner Cíger o Tomášovi Zigovi.Poludňajšie rozkorčuľovanie vynechal zo slovenského družstva iba útočník Jakub Suja, ktorý je nachladnutý a zostal v hotelovej izbe.0:0,0:0 na 2 min.,0:0,0:0,Zostavy:J. Hudáček - Čajkovský, Sersen, P. Čerešňák, A. Jánošík, Gernát, J. Mikuš, P. Trška, Šedivý - Dravecký, Zigo, D. Skokan - Miklík, Bližňák, Marcel Haščák - Cingeľ, L. Hudáček, Kudrna - Skalický, A. Šťastný, Hrnka(Bratislava, 5. februára 1994)(Senica, 6. februára 1994)(Bratislava, MS “B“, 18. apríla 1995)(Ostrava, MS, 2. mája 2004)(Odense, 20. apríla 2005)(Piešťany, 12. apríla 2006)(Kolín nad Rýnom, MS, 14. mája 2010)(Herisau, 18. decembra 2010)(Bratislava, MS, 9. mája 2011)(Košice, 6. apríla 2012)(Košice, 7. apríla 2012)(Minsk, MS, 20. mája 2014)(Ostrava, MS, 2. mája 2015)(Skalica, 28. apríla 2016)(Bratislava, 30. apríla 2016)(Odense, 6. apríla 2017)(Aalborg, 8. apríla 2017)