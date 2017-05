MS v hokeji 2017: Slovensko – USA 1:6 (online)

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája - Slovenskí hokejisti odohrajú v nedeľu svoj šiesty zápas v A-skupine na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.



Ich súperom budú Američania, ktorí už majú istý postup do štvrťfinále. Na konte majú 12 bodov, keď najprv senzačne podľahli domácim Nemcom (1:2), ale v ďalších zápasoch už bodovali naplno (Dánsko - 7:2, Švédsko - 4:3, Taliansko - 3:0, Lotyšsko - 5:3)



Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začína o 16:15 a slovenskí hokejisti by potrebovali zabodovať, pretože stále nemajú istotu záchrany v elitnej kategórii. Akýkoľvek zisk bodu z duelu proti Američanom alebo z utorňajšieho súboja proti "trom korunkám" znamená zotrvanie medzi elitou na ďalšie dve sezóny.



Zverenci Zdena Cígera zatiaľ nazbierali na turnaji iba štyri body - po vydretom víťazstve nad Talianskom (3:2 po predĺžení) podľahli Lotyšom (1:3), Dánom (3:4 po sam. nájazdoch), Nemcom (2:3 po sam. nájazdoch) a Rusom (0:6).



Do slovenskej brány sa aj v nedeľu postaví Július Hudáček, ktorý chytal vo všetkých zápasoch, okrem duelu proti Lotyšom. Na rannom rozkorčuľovaní sa predstavili spolu piati hráči, brankári Ján Laco s Jaroslavom Janusom a útočníci Jakub Suja s Pavlom Skalickým. Na ľade sa objavil aj Michel Miklík, ktorý testoval nové hokejky.

I. TRETINA

Američania síce mali v úvode prevahu, ale aj Slováci sa dostali do šancí a dokonca mali výhodu presilovky. Nevyužili ju a v 9. min prišiel trest – pred J. Hudáčkom sa zjavil úplne voľný Keller a skóroval – 0:1. V prvej tretine prišla ešte jedna početná výhoda slovenského družstva, rovnako bez streleného gólu.

II. TRETINA

Američania sa dočkali ďalšieho gólu v 26. min, keď po kombinácii s Hayesom skóroval Gaudreau – 0:2.

Početná skupina slovenských fanúšikov sa dočkala v 31. min po dravom prieniku Draveckého s L. Hudáčkom, do odkrytej bránky súpera zakončil obranca Gernát – 1:2.

V 37. min však Gaudreau našiel spoza bránky Dvoraka a jeho bekhend skončil pod hornou žŕdkou – 1:3. Obranca Trouba potom získal puk v útočnom pásme, vystrelil a skóroval popri J. Hudáčkovi – 1:4.

III. TRETINA

Ďalšie dva góly pridali Američania v 42. a 48. min, keď Gaudreau ťažil z prihrávky Hayesa (1:5) a Anders Lee využil presilovku – 1:6. Skóre sa už do konca stretnutia nezmenilo a tím SR utŕžil ďalšiu vysokú prehru.

Hlasy

Zdeno Cíger (tréner SR): „Stalo sa presne to, čo v zápase proti Rusku. Súper bol rýchlejší a lepší v každej situácii. Snažili sme sa, ale po inkasovaných góloch sme boli stále viac nervóznejší. Po treťom a štvrtom góle bolo po zápase.“

Jeff Blashill (tréner USA): „Zápas bol omnoho náročnejší, ako hovorí výsledok. Brankár Howard previedol niekoľko dôležitých zákrokov. Súper sa snažil čo najdlhšie zostať v kontakte s nami.“

Lukáš Cingel (útočník SR): “Keď sme dali gól na 1:2, tak sme si asi mysleli, že ideme vyhrať 5:2 a prestali sme úplne hrať. Robili sme veľa chýb a Američania nám dali rýchle góly. Po druhej tretine sa s tým ešte dalo niečo robiť, ale musíme hrať zodpovedne a nie, že si každý začne robiť, čo chce, keď dáme jeden gól. Musíme sa poučiť zo svojich chýb.”

Vladimír Dravecký (útočník SR): “Ich kvalita je enormná. Strelili sme kontaktný gól, ale potom sa začala tá eufória, zase sme sa ‘zbláznili’ a z toho pramenili ďalšie puky v našej sieti. S takýmito súpermi nemôžeme otvoriť hru. Nemôže sa nám stávať, že absentuje herná disciplína. So Švédmi musíme hrať zodpovedne a nesmieme otvoriť hru, pretože to bude zase zle.”

Andrej Šťastný (útočník SR): “Mali sme nejaké šance, ale, bohužiaľ, sme nedali góly. Je to o premieňaní šancí. Američania majú hráčov svetového kalibru. Máme pred sebou ešte jeden zápas a stále to máme vo svojich rukách. Uvidíme, ako to dopadne.”

Martin Gernát (obranca SR): “Skóre 1:12 z posledných dvoch zápasov je naozaj smutné. Musíme sa vzchopiť a modliť sa, aby nám Dáni pomohli. Ak nie, proti Švédom nás čaká zápas turnaja. Američania nás prevyšovali v útoku i v obrane. Boli jednoznačne lepší. Stále sme sa nepoučili a dostávame rovnaké góly a robíme zbytočné fauly. Každý, kto má rád slovenský hokej, bude sledovať zápas Dánska s Talianskom. Dáni nám naozaj môžu pomôcť.”

Mário Bližňák (útočník SR): „Ťažko sa hodnotí takýto zápas. Dali sme gól na 1:2, trochu sme ožili a utvorili si šance. Všetci sme sa zbláznili a chceli útočiť, namiesto ľahkej strely sme však špekulovali. Proti takému súperovi nemôžeme spraviť chyby. Boli sme na nich veľmi mäkkí.“

Andrej Kudrna (útočník SR): „Uvidíme, ako dopadnú zápasy Dánska, ale na to sa spoliehať nemôžeme. Bodov sme mali uhrať viac. Máme ešte jeden zápas pred sebou, aby nám nejaké body pribudli. Naši fanúšikovia boli výborní a veľmi nás mrzí výsledok. Ďakujeme im za podporu.“

Libor Hudáček (útočník SR): „Keď sme dali gól na 1:2, tak nám v hlavách prebehlo, že chceme dať druhý. Mali sme aj šance, ale prepadli sme a dostali tretí. Potom to už mali Američania jednoduché. Strelený gól nás pobláznil. Chceli sme získať aspoň bod, ale Američania čakali na to, kedy hru trochu otvoríme.“

Michal Sersen (obranca SR): „Neviem čo povedať na tento zápas ani vysvetliť si to, čo sa udialo. Cez prestávky sme si niečo hovorili, ale nepomohlo to.“

MS V HOKEJI 2017: A-SKUPINA

Kolín nad Rýnom

Slovensko – USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Góly:

08:12 – 0:1 C. Keller (A. Lee, B. Skjei)

25:57 – 0:2 J. Gaudreau (K. Hayes)

30:42 – 1:2 M. Gernát (L. Hudáček, V. Dravecký)

36:04 – 1:3 Ch. Dvorak (J. Gaudreau)

38:01 – 1:4 J. Trouba

42:16 – 1:5 J. Gaudreau (K. Hayes)

47:23 – 1:6 A. Lee (J. Eichel, N. Hanifin) – presilová hra

Vylúčenia:

02:41 Ch. Dvorak – 2 min. (hrubosť)

15:28 D. Dekeyser – 2 min. (krosček)

27:41 P. Čerešňák – 2 min. (podrazenie)

43:54 L. Cingeľ – 2 min. (seknutie)

45:37 M. Sersen – 2 min. (hrubosť)

49:50 P. Trška – 2 min. (seknutie)

49:50 D. Larkin – 2 min. (seknutie)

54:26 N. Bjugstad – 2 min. (podrazenie)

57:01 T. Zigo – 2 min. (podrazenie!

strely na bránu: 20:28, vylúčenia: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: J. Hribik (ČR), T. Wehrli (Švajč.) – A. Malmqvist (Švéd.), S. Suominen (Fín.), 13 267 divákov

Zostavy:

Slovensko: J. Hudáček – P. Čerešňák, Trška, Gernát, J. Mikuš, Čajkovský, Sersen, P. Šedivý – Miklík, Bližňák, Marcel Haščák – Kudrna, Cingeľ, Hrnka – Dravecký, L. Hudáček, Skalický – A. Šťastný, Zigo, Matoušek – Suja

USA: Howard – Trouba, DeKeyser, C. Murphy, Hanifin, McAvoy, Skjei, T. van Riemsdyk – Eichel, Keller, A. Lee – Schmaltz, D. Larkin, Nelson – Gaudreau, Bjugstad, Hayes – Copp, Greenway, Dvorak – Compher

Mário Bližňák je najlepším hráčom slovenského tímu, v súperovom tíme ocenili Kevina Hayesa.

60:00Americký brankár ustál nápor Slovákov v záverečnej minúte. Zápas sa skončil. Slovensko prehralo s USA 1:6, nádej na body je stratená.

59:01Presilovka skončila, Američania stále nebezpečne útočia.

57:01Hráme v oslabení, vylúčený je Tomáš Zigo.

Hráme v oslabení.

58:12Američania sa už s nami len hrajú, vidieť na nich, že výhru majú istú.

56:27Presilovka sa skončila, Slováci ju opäť nedokázali využiť. Vytvárali si málo šancí, puk skrátka nebol primárne v ich réžii.

55:02Slováci sa snažia o druhý gól, no aj počas presilovky majú, čo robiť, aby si udržali puk.

54:27Hráme presilovku, za zásah na Sersena mieri na trestnú lavicu Bjugstad.

52:05Hra pokračuje, Čerešňák je pri mantineli obkľúčený americkými hráčmi.

52:01Slováci si na chvíľu vydýchnu, reklamná prestávka.

50:11Američania sú nebezpeční, aj keď majú o jedného hráča menej.

49:50Vylučovalo sa na oboch stranách, na trestnej lavici je Trško aj Larkin.

48:21Slovenskí diváci si užívajú aspoň atmosféru MS, robia mexické vlny.

47:23Američania využili presilovku, strelili 6. gól zápasu.

45:38Čaká nás ďalšia presilovka, Michal Sersen dostal dve minúty za hrubosť.Bránil Hudáčka.

45:37Julo Hudáček dostal nepríjemnú strelu do hlavy, prišiel aj o prilbu, no súboj pred bránkou ešte pokračoval. Až potom zaznela píšťalka.

44:15Z tribún počuť pískanie. Slováci by sa isto potešili, ak by sa americké konto už nezvyšovalo.

43:54Američania budú hrať presilovku, vylúčený je Cingel za sekanie.

42:16Slováci už prehrávajú 1:5.

40:22Strely na gól sú v tomto momente vyrovnané, ich úspešnosť dokumentuje skóre.

40:01Tretia tretina sa začala.

40:00 Koniec druhej tretiny. Napriek jednému gólu Slovákov si americký tím udržal náskok a prehrávame 1:4.

39:02 Slováci sa snažia vzdorovať americkému nátlaku, no naše prihrávky sú zatiaľ márne.

38:01 Ďalší gól v slovenskej bráne. Prehrávame 1:4.

37:42 Skalický prihral Zigovi, no ten akciu nedokázal úspešne zakončiť.

36:03 Tretí gól padol do slovenskej bránky, Dvorak skóroval.

Američania sú opäť v našom obrannom pásme, puk len tak lieta.

35:12Kudrnova strela minula cieľ, súboje o puk pokračujú za bránou.

34:01Američania opäť tvrdo útočia na slovenskú bránku. Šancu mal Keller aj ďalší.

31:58Slovákom gól vdýchol nádej, sú o čosi aktívnejší ako v predošlej časti duelu.

Autorom gólu je Gernát, asistoval mu Dravecký.

30:42GÓL!!!!!!!!!!!!!!!!!

29:42Presilovka skončila, Slováci sú opäť v plnom počte.

27:56Slovenskí fanúšikovia hlučne podporujú svoj tím aj počas presilovky.

27:42Slováci budú hrať v oslabení, za podrazenie je vylúčený Peter Čerešňák.

26:01Američania skórovali. Prehrávame 0:2.

25:58Eichel využil moment prekvapenia, no Hudáček úspešne zabránil gólu.

25:27Hudáček sa opäť zapotil, Američanom sa často darí posunúť hru pred našu bránku.

23:01Hudáček nastrelil, no zásah nevyšiel.

20:01Hráme druhú tretinu.

20:00 Prvá tretina končí, dve presilovky zostali nevyužité a Američania vyhrávajú 1:0.

19:32Američania nás neustále ohrozujú nepríjemnými strelami.

17:28Koniec presilovky, Američania sú už v plnej sile.

17:11Slováci sa snažia využiť oslabenie, ich akciám zatiaľ chýba úspešné zakončenie.

15:28Hráme presilovku.

Tesne pred začiatkom presilovky puk takmer padol do americkej bránky, bol to teč.

13:35Pred americkou bránkou opäť úradovali päste.

12:18Kudrna strieľal , no puk stratil.

11:27Slováci sa pokúšajú gól opätovať. Viaceré akcie sa zatiaľ nepodarilo ukončiť. Naposledy mal šancu Šťastný.

08:22Prehrávame 0:1. Keller využil voľnú cestu k bráne a úspešne skóroval.

07:56Július Hudáček čelil rýchlej strele Compenhara, podarilo sa mu ju zastaviť.

06:01Strely na bránu Slovensko - USA: 1 - 6.

05:52Tímy tvrdo bojujú o puk, Američania majú zatiaľ o trochu navrch.

04:41Slováci sa opakovane pokúšajú prekonať amerického brankára. Neúspešne. Presilovku sme nevyužili.

02:41Teraz sa naopak pochytili hráči pred americkou bránkou, Američan Christian Dvorak mieri na trestnú lavicu. Hráme presilovku!

01:02Pred našou bránkou sa strhla bitka, Slováci robia, čo môžu, aby zabránili triumfu amerického tímu.

00:03Američania sa do nás ostro pustili, no k puku sa už dostali aj slovenskí hokejisti a padla už prvá strela na bránku.

00:01Zápas Slovensko - USA sa začal. Držme našim palce.

Dnes hrajú Slováci v modrom, Američanov spoznáte podľa bielych dresov.