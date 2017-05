MS v hokeji 2017: Slovensko – USA (online)

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája - Slovenskí hokejisti odohrajú v nedeľu svoj šiesty zápas v A-skupine na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.



Ich súperom budú Američania, ktorí už majú istý postup do štvrťfinále. Na konte majú 12 bodov, keď najprv senzačne podľahli domácim Nemcom (1:2), ale v ďalších zápasoch už bodovali naplno (Dánsko - 7:2, Švédsko - 4:3, Taliansko - 3:0, Lotyšsko - 5:3)



Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začína o 16:15 a slovenskí hokejisti by potrebovali zabodovať, pretože stále nemajú istotu záchrany v elitnej kategórii. Akýkoľvek zisk bodu z duelu proti Američanom alebo z utorňajšieho súboja proti "trom korunkám" znamená zotrvanie medzi elitou na ďalšie dve sezóny.



Zverenci Zdena Cígera zatiaľ nazbierali na turnaji iba štyri body - po vydretom víťazstve nad Talianskom (3:2 po predĺžení) podľahli Lotyšom (1:3), Dánom (3:4 po sam. nájazdoch), Nemcom (2:3 po sam. nájazdoch) a Rusom (0:6).



Do slovenskej brány sa aj v nedeľu postaví Július Hudáček, ktorý chytal vo všetkých zápasoch, okrem duelu proti Lotyšom. Na rannom rozkorčuľovaní sa predstavili spolu piati hráči, brankári Ján Laco s Jaroslavom Janusom a útočníci Jakub Suja s Pavlom Skalickým. Na ľade sa objavil aj Michel Miklík, ktorý testoval nové hokejky.

Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začal o 16:15 a v jeho úvode boli aktívnejší Američania, ktorí v prvých minútach zasypali J. Hudáčka niekoľkými strelami. Vzápätí ich pribrzdilo oslabenie, ale po návrate Dvoraka na ľad pokračoval ich tlak a jeho výsledkom bol v 9. minúte Kellerov gól – 0:1.

Druhú dvadsaťminútovky začali slovenskí hokejisti lepšie ako prvú, ale nedokázali skórovať. To sa podarilo až v 26. minúte hokejistom USA, keď rýchlu akciu po prihrávke Hayesa zakončil Gaudreau – 0:2. V 31. minúte sa zverencom trénera Zdena Cígera podarilo streliť kontaktný gól, po strele L. Hudáčka puk bekhendom do bránky dorazil Gernát – 1:2.

Po góle na chvíľu prebrali iniciatívu slovenskí hokejisti, ale nepodarilo sa im vyrovnať a v 37. minúte opäť inkasovali, keď po “kolotoči” Američanov v útočnom pásme po prihrávke Gaudreaua skóroval Dvorak – 1:3.

Po 178 sekundách už USA viedli o tri góly, po chybnej rozohrávke Sersena s Hudáčkom sa presadil Trouba – 1:4.

MS V HOKEJI 2017: A-SKUPINA

Kolín nad Rýnom

Slovensko – USA 1:4 (0:1, 1:3) – po II. tretine

Góly:

08:12 – 0:1 C. Keller (A. Lee, B. Skjei)

25:57 – 0:2 J. Gaudreau (K. Hayes)

30:42 – 1:2 M. Gernát (L. Hudáček, V. Dravecký)

36:04 – 1:3 Ch. Dvorak

38:01 – 1:4 J. Trouba

Vylúčenia:

02:41 Ch. Dvorak – 2 min. (hrubosť)

15:28 D. Dekeyser – 2 min. (krosček)

27:41 P. Čerešňák – 2 min. (podrazenie)

strely na bránu: 17:15, vylúčenia: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: J. Hribik (ČR), T. Wehrli (Švajč.) – A. Malmqvist (Švéd.), S. Suominen (Fín.)

Zostavy:

Slovensko: J. Hudáček – P. Čerešňák, Trška, Gernát, J. Mikuš, Čajkovský, Sersen, P. Šedivý – Miklík, Bližňák, Marcel Haščák – Kudrna, Cingeľ, Hrnka – Dravecký, L. Hudáček, Skalický – A. Šťastný, Zigo, Matoušek – Suja

USA: Howard – Trouba, DeKeyser, C. Murphy, Hanifin, McAvoy, Skjei, T. van Riemsdyk – Eichel, Keller, A. Lee – Schmaltz, D. Larkin, Nelson – Gaudreau, Bjugstad, Hayes – Copp, Greenway, Dvorak – Compher

40:00 Koniec druhej tretiny. Napriek jednému gólu Slovákov si americký tím udržal náskok a prehrávame 1:4.

39:02 Slováci sa snažia vzdorovať americkému nátlaku, no naše prihrávky sú zatiaľ márne.

38:01 Ďalší gól v slovenskej bráne. Prehrávame 1:4.

37:42 Skalický prihral Zigovi, no ten akciu nedokázal úspešne zakončiť.

36:03 Tretí gól padol do slovenskej bránky, Dvorak skóroval.

Američania sú opäť v našom obrannom pásme, puk len tak lieta.

35:12Kudrnova strela minula cieľ, súboje o puk pokračujú za bránou.

34:01Američania opäť tvrdo útočia na slovenskú bránku. Šancu mal Keller aj ďalší.

31:58Slovákom gól vdýchol nádej, sú o čosi aktívnejší ako v predošlej časti duelu.

Autorom gólu je Gernát, asistoval mu Dravecký.

30:42GÓL!!!!!!!!!!!!!!!!!

29:42Presilovka skončila, Slováci sú opäť v plnom počte.

27:56Slovenskí fanúšikovia hlučne podporujú svoj tím aj počas presilovky.

27:42Slováci budú hrať v oslabení, za podrazenie je vylúčený Peter Čerešňák.

26:01Američania skórovali. Prehrávame 0:2.

25:58Eichel využil moment prekvapenia, no Hudáček úspešne zabránil gólu.

25:27Hudáček sa opäť zapotil, Američanom sa často darí posunúť hru pred našu bránku.

23:01Hudáček nastrelil, no zásah nevyšiel.

20:01Hráme druhú tretinu.

20:00 Prvá tretina končí, dve presilovky zostali nevyužité a Američania vyhrávajú 1:0.

19:32Američania nás neustále ohrozujú nepríjemnými strelami.

17:28Koniec presilovky, Američania sú už v plnej sile.

17:11Slováci sa snažia využiť oslabenie, ich akciám zatiaľ chýba úspešné zakončenie.

15:28Hráme presilovku.

Tesne pred začiatkom presilovky puk takmer padol do americkej bránky, bol to teč.

13:35Pred americkou bránkou opäť úradovali päste.

12:18Kudrna strieľal , no puk stratil.

11:27Slováci sa pokúšajú gól opätovať. Viaceré akcie sa zatiaľ nepodarilo ukončiť. Naposledy mal šancu Šťastný.

08:22Prehrávame 0:1. Keller využil voľnú cestu k bráne a úspešne skóroval.

07:56Július Hudáček čelil rýchlej strele Compenhara, podarilo sa mu ju zastaviť.

06:01Strely na bránu Slovensko - USA: 1 - 6.

05:52Tímy tvrdo bojujú o puk, Američania majú zatiaľ o trochu navrch.

04:41Slováci sa opakovane pokúšajú prekonať amerického brankára. Neúspešne. Presilovku sme nevyužili.

02:41Teraz sa naopak pochytili hráči pred americkou bránkou, Američan Christian Dvorak mieri na trestnú lavicu. Hráme presilovku!

01:02Pred našou bránkou sa strhla bitka, Slováci robia, čo môžu, aby zabránili triumfu amerického tímu.

00:03Američania sa do nás ostro pustili, no k puku sa už dostali aj slovenskí hokejisti a padla už prvá strela na bránku.

00:01Zápas Slovensko - USA sa začal. Držme našim palce.

Dnes hrajú Slováci v modrom, Američanov spoznáte podľa bielych dresov.