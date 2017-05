MS v hokeji 2017: Švédsko – Slovensko 4:2 (online)

KOLÍN NAD RÝNOM 16. mája - Slovenskí hokejisti odohrajú v utorok svoj posledný zápas v A-skupine na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.Ich súperom budú Švédi, ktorí začali turnaji, následne deklasovali Nemcov (), podľahli Američanom () a pripísali si víťazstvá nad Lotyšmi (), Talianmi () a Dánmi ().Slovenským hokejistom hrozil zostup, z elitnej kategórie, ale v pondelkovom zápase ich zachrániliZverenci Zdena Cígera zatiaľ nazbierali na turnaji iba štyri body – po vydretom víťazstve nad Talianskom () podľahli Lotyšom (), Dánom (), Nemcom () a Rusom () a v nedeľu aj Američanom ().

Zápas sa v kolínskej Lanxess Arene začal o 12:15 a hlavnými rozhodcami sú Čech Antonín Jeřábek a Lotyš Eduards Odiňš, na čiariach im pomáhajú Nemec Lukas Kohlmüller a Rus Gleb Lazarev.

Skóre duelu na začiatku 5. minúty otvoril Nylander – 1:0, keď pár sekúnd pred tým neskóroval Haščák, ktorý sa sám rútil na gólmana Lundqvista. Vyrovnať mohli slovenskí hokejisti v 8. minúte, ale v prečíslení dvoch proti jednému sa po strele Kudrnu blysol zákrokom Lundqvist.

Z následného protiútoku naopak skórovali opäť “tri korunky” – brankára J. Hudáčka prekonal Ekman-Larsson – 2:0. Slovenskí hokejisti v priebehu prvej dvadsaťminútovky nepotrestali dve vylúčenia Švédov za zlé striedanie.

Prvé minúty prostrednej časti hry hrali Slováci dlhú presilovku, keď najprv Severania dostali trest za neskorý príchod na ľad po prestávke a za hru so zdvihnutou hokejkou si dve minúty odsedel aj Lindholm. Švédi sa ubránili, ale Matoušek vzápätí znížil – 2:1.

O 97 sekúnd však Everberg poslal svoj tím opäť do dvojgólového vedenia a do slovenskej bránky sa postavil Janus – 3:1. Na začiatku tretej tretiny hrali Švédi presilovku, ktorú nevyužili a hneď po jej skončení sa po Cingeľovej prihrávke dostal do úniku Kudrna a prekonal Lundqvista – 3:2. Gólový účet zápasu uzavrel strelou do práznej bránky Karlsson – 4:2.

MS V HOKEJI 2017: A-SKUPINA

Kolín nad Rýnom

Švédsko – Slovensko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) – prebieha III. tretina

Góly:

04:02 – 1:0 W. Nylander (N. Bäckström, J. Klingberg)

08:14 – 2:0 O. Ekman-Larsson (D. Everberg, W. Karlsson)

24:08 – 2:1 T. Matoušek (P. Skalický, T. Zigo)

25:45 – 3:1 D. Everberg (W. Karlsson)

41:34 – 3:2 A. Kudrna (L. Cingeľ)

59:28 – 4:2 W. Karlsson – gól do prázdnej bránky

Vylúčenia:

09:53 Švédsko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

18:04 Švédsko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

20:00 Švédsko – 2 min. (zdržiavanie hry)

22:02 E. Lindholm – 2 min. (nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou)

39:33 M. Gernát – 2 min. (podrazenie)

47:51 J. Mikuš – 2 min. (hákovanie)

strely na bránu: 20:12, vylúčenia: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: A. Jeřábek (ČR), E. Odiňš (Lotyš.) – L. Kohlmüller (Nem.), G. Lazarev (Rus.)

Zostavy:

Švédsko: H. Lundqvist – Straalman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler, Holm – E. Lindholm, V. Rask, Landeskog – Lindberg, Nicklas Bäckström, W. Nylander – Söderberg, W. Karlsson, Everberg – Eriksson Ek, M. Krüger, J. Lundqvist – Nordström

Slovensko: J. Hudáček (26. Janus) – Čajkovský, Sersen, P. Čerešňák, Jánošík, Gernát, J. Mikuš, Šedivý – Miklík, L. Hudáček, Dravecký – Marcel Haščák, Bližňák, A. Šťastný – Kudrna, Cingeľ, Hrnka – Skalický, Zigo Matoušek, – Suja

60:00Koniec zápasu. V šampionátovej derniére sme podľahli Švédsku o dva góly - 2:4 a v tabuľke základnej A-skupiny sme obsadili predposlednú 7. priečku.

59:28Prehrávame 2:4, do streleckej listiny sa gólom do prázdnej bránky zapísal Karlsson .

Gól...

59:00Čas sa kráti, slovenskí hokejisti nevedia nič vymyslieť.

58:09A hráme bez brankári, so šiestimi hráčmi v poli.

57:57Všetci už čakajú, kedy tréner Cíger odvolá brankára Janusa. Rozhodne sa o tom počas oddychového času, ktorý si vyžiadal slovenský kormidelník.

56:40Nejde nám to, severský tím mohol prekvapiť Hudáček, ale aj toho hneď Švédi odzbrojili.

55:27Teraz nás pre zmenu zatlačili Švédi, Janus musel podržať puk v lapačke.

53:54Slováci majú problém dostať puk cez útočnú modrú čiaru a usadiť sa v pásme. Švédski hokejisti v týchto chvíľach pokojne kontrolujú hru.

53:50Tempo hry načas opadlo, ani jedno z mužstiev nevie nič vymyslieť.

52:31Švédi sa akoby uspokojili s jednogólovým vedením, čo by mohli Slováci využiť.

51:14Hrá sa väčšinou v strednom pásme, po faule na Haščáka sme mohli hrať presilovku, no rozhodcovia túto situáciu vyhodnotili inak.

49:30Slovenskí hokejisti aj toto oslabenie ustáli, puk vyviezol Čajkovský, a tak mohli pokojne prestriedať.

48:15Švédi však zmätkujú, s výnimkou šance Bäckströma sa počas presilovky k ničomu nedostali.

47:30Zverenci trénera Zdena Cígera majú v tretej tretine opticky navrch, no chcelo by to ešte jeden gól. Verdikt hlavného rozhodcu ich však brzdí - za hákovanie odchádza na trestnú lavicu Mikuš, takže ich čaká hra v oslabení.

46:47Teraz pre zmenu čaruje Janus, likviduje Raskovu tutovku, a tak sa bude vhadzovať po jeho ľavici.

45:59Slováci sa zasa nepochopiteľne stiahli, svoj druhý gól v zápase mal na hokejke Everberg, ale našťastie si nezopakoval repete z druhej tretiny.

45:13Po dlhšom čase sa do prevádzkovej teploty dostal aj brankár Janus, no Karlssonova strela mu až také problémy nenarobila.

44:01Ideálne príležitosti na vyrovnanie mali Sersen s Čajkovským, gól visel na vlásku aj pri Zigovom teči, no skóre sa ešte nemení.

42:42Teraz sú zaskočení Švédi, hru prerušujú iba za cenu zakázaného uvoľnenia.

41:34Slovensko sa dočkalo gólu v momente, keď sa Gernát vrátil na ľad z trestnej lavice. Po samostatnom úniku sa do listiny strelcov zapísal Kudrna.

GÓÓÓL!

41:08Švédi sa nasťahovali do nášho obranného pásma, vyslobodiť Slovákov sa podarilo až Matouškovi.

40:01Tretia tretina sa práve začala. Švédi hrajú presilovku.

Slovenských hokejistov čaká posledná tretina na tohtoročných MS. Vykročia počas nej z doterajšieho tieňa?

Pomer striel na bránku je po druhej tretine 20:11 v prospech nášho súpera.

Slovenskí hokejisti hrali v úvode druhej tretiny dve presilovky za sebou, no až tesne po nich skórovali, keď sa presne trafil Matoušek. Potom však otvorili hru, čoho výsledkom bol tretí inkasovaný gól z hokejky Everberga.

40:00Aspoň načas si môžeme vydýchnuť. Druhá tretina sa skončila.

39:33Budeme hrať v oslabení, za podrazenie putuje na trestnú lavicu Gernát. Švédi si tak zahrajú prvú presilovku v zápase.

37:47Slováci majú obrovské problémy už pri zakladaní útoku, súper ich napáda vysoko a vyzerá to tak, že aj druhýkrát pôjdu do kabín s dvojgólovým mankom.

36:59Na opačnej strane sa mohol do streleckej listiny zapísať švédsky kapitán, ale chybu Skalického za našou bránkou nepotrestal.

36:06Po dlhšom čase sa k sólu odhodlal Cingel, ale ani na dvakrát vychladnutého a zjavne dobre odpočinutého Lundqvista neprekonal.

34:40Chvíľami to vyzerá tak, akoby náš súper hral presilovku, pri detailnejšom pohľade však každý zistí, že oba tímy majú na ľade po päť hráčov. Tri slovenské strely na bránku v priebehu druhej tretiny hovoria za všetko...

33:01Švédi nás opäť točia ako malé deti, Janus sa nestačí obracať, našťastie hru prerušilo postavenie mimo hry.

31:34V druhej tretine nám žiadne prečíslenia nevychádzajú, na hokejkách našich hráčov je množstvo nepresností, akcie Cígerovej družiny sa končia už v zárodku.

30:28Teraz sa Janus ocitol v paľbe striel, no Švédi z toho vyťažili len žŕdku. Blízko ku gólu mal Bäckström.

30:00Aj v polovici zápasu prehrávame so Švédskom 1:3, pričom náš súper hrá akoby na pol plynu.

27:28Teraz pre zmenu ožili Švédi, no aj tí vozia len puk po ľade, takže brankári na oboch stranách si môžu načas vydýchnuť.

25:46Striedanie brankárov - namiesto Hudáčka ide do slovenskej bránky Janus.

25:45A je to 1:3, gól priamo z buly z hokejky Everberga vracia Švédom dvojgólové vedenie.

Gól...

24:30Slovenskí hokejisti po presnom zásahu ožili, do ideálnej príležitosti sa dostával Šťastný, ale stav sa nemení.

23:52Tak konečne. Matoušek znižuje na 1:2 hneď potom, ako sa vrátil Holm z trestnej lavice.

GÓÓÓÓL!

Na snímke vpravo sa Tomáš Matoušek teší po strelení gólu na 1:2. Uprostred sa raduje Pavol Skalický.Foto: TASR Na snímke vpravo sa Tomáš Matoušek teší po strelení gólu na 1:2. Uprostred sa raduje Pavol Skalický.Foto: TASR

22:57Objektívne treba uznať, že z hry Slovákov oči bolia. Lundqvista v bránke ani raz neohrozili, Haščák naň poslal iba suvenír.

22:09Lenže Švédi opäť vyhrávajú buly a vyhadzujú ho cez všetky čiary.

22:02Budeme hrať ďalšiu presilovku, na trestnú lavicu si odchádza sadnúť Holm.

20:52Slováci otvárajú druhú tretinu presilovou hrou, usadili sa v útočnom pásme súpera, ale puk nie a nie dopraviť za chrbát švédskeho gólmana.

20:01Druhá tretina sa začala. Naši hokejisti musia bezpodmienečne vyhrať, lebo na tohtoročnom šampionáte si ani raz nevypočujú slovenskú hymnu (po výhre nad Talianskom zahrali organizátori omylom slovinskú). A to sa ešte veru nikdy nestalo...

Švédski hokejisti sa v úvodnej dvadsaťminútovke veľmi nenadreli, no napriek tomu pohodlne vedú o dva góly. Najskôr skóroval po individuálnej akcii Nylander a potom sa presadil po dorážke vlastnej strely Ekman-Larsson.

20:00Prvá tretina sa skončila. Slovensko prehráva so Švédskom 0:2.

19:40O jedinú strelu sa postaral o modrej čiary obranca Sesrsen, ale to bolo z našej strany akurát tak všetko.

18:50Slovenskí hokejisti sa počas vlastnej presilovky dostali k puku až po 40 sekundách, no k súperovej bránke sa zatiaľ nedostali.

18:05Na ľade je v súčasnosti množstvo nepresností, hra sa prelieva z jednej strany na druhú, prerušil ju až hvizd hlavného rozhodcu, ktorý pre zlé striedanie opäť posiela Švédov do oslabenia.

16:03Slovenským hokejistom to nejde ani dnes, zdramatizovať zápas mohli po sľubných šanciach Hudáček s Miklíkom, ale ani jeden z nich nemal pri nich potrebné šťastie.

14:11Opäť mohlo gólovo zahrmieť, no Ekman-Larsson pred slovenským brankárom toľko špekuloval, že Švédov vyhnal do stredného pásma.

13:00Cígerovi zverenci sú bezradní, súper sa s nimi hrá ako mačka s myšou.

11:23O prvú strelu počas presilovky sa postaral Sersen, po ňom aj Čajkovský, ale žiaľ, ostalo len pri pokusoch. Vzápätí sa sily na ľade vyrovnávajú.

10:15Katastrofálny začiatok našej početnej výhody - Švédi sa bez problémov dostali k puku a vyhadzujú ho cez všetky čiary.

09:52Slovenskí hráči sa po ľade iba motajú, cez švédsku obranu sa nevedia dostať, no zlé striedanie súpera im ponúka prvú presilovku v zápase.

08:14Po nevinnej akcii sa už je rozdiel dvojgólový, strelcom gólu je Ekman-Larsson.

A prehrávame 0:2.

06:59Z ojedinelého brejku sa mohol do streleckej listiny zapísať a zároveň vyrovnať Kudrna, ale nevyšlo mu to.

06:11Slovenskí hokejisti ostali po inkasovanom góle zakríknutí, Švédi ich z času na čas točia ako na kolotoči.

04:02Nedáš - dostaneš a razom prehrávame 0:1. O gól v slovenskej sieti sa postaral Nylander.

Gól...

03:43Skóre mohol otvoriť aj Marcel haščák, ktorý sa sám rútil na švédskeho brankára, ale nepochodil.

02:29Šanca slovenského tímu. Po chybnej rozohrávke severského tímu sa ocitol úplne sám pred bránou Cingel, ale trafil iba do pripraveného Lundqvista.

01:41Švédski hokejisti sa do našich hráčov pustili zostra, Cígerovi zverenci sa do útočného pásma dostávajú len sporadicky.

00:04O prvú strelu sa postaral Švéd Landeskog, Hudáček chytil puk do lapačky ako muchu.

00:01Zápas sa práve začal.